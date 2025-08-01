Yıllar sonra ortaya çıktı: İşte Kovid-19'un beyinde yaptığı bilinmeyen etki

2020 yılında patlak veren Kovid-19 (koronavirüs) pandemisi miyonlarca insanı öldürüp milyonlarcasını da ağır bir şekilde hasta ederken, İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre, Kovid-19'un bir etkisi de yeni ortaya çıktı.





Nottingham Üniversitesi’nden bilim insanları, UK Biobank’ta yer alan 15 binden fazla yetişkinin verileriyle sağlıklı beyin yaşlanmasını tanıyan bir yapay zeka modeli geliştirdi. Model, pandemiden önce tarananlarla, önce ve pandemi sırasında taranan iki grubun beyin yaşlarını karşılaştırdı.





İZOLASYON DA ETKİLEDİ

raştırmaya göre, pandemi sürecinde insan beyninin yaşlanma hızı ortalama 5,5 ay öne çekildi. Çalışmayı yürüten nörolog Ali-Reza Mohammadi-Nejad, “Kovid geçirmeyenlerde de belirgin artış gördük. İzolasyon ve belirsizlik gibi faktörler beyin sağlığını etkiledi” dedi.





Ekipten nörolog Dorothee Auer ise verilerin iki zaman noktasına ait olduğunu belirterek, “Gördüğümüz değişikliklerin geri dönebileceğini söylemek mümkün, bu da cesaret verici. Beyin sağlığını sadece hastalıklar değil, çevremiz de şekillendiriyor” ifadelerini kullandı.