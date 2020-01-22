Samanyolu Haber /Spor / Yıllar sonra şikeyi itiraf etti: 6 takıma para ödenmiş /22 Ocak 2020 23:26

Yıllar sonra şikeyi itiraf etti: 6 takıma para ödenmiş

İspanya'da devam eden futbolda şike davasında bir itiraf geldi. Osasuna takımının eski yöneticisi 6 takıma para ödendiğini ifade etti.

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İspanya'da yankı uyandıran şike davasında yeni gelişmeler yaşandı. Son davada Osasuna kulübünün eski yöneticisi Angel Vizcay, şike yaptıklarını itiraf etti.

Vizcay, 2013/13 ve 2013/14 sezonunda ligde kalmak adına rakiplerine para verdiklerini söyledi.

İngiliz The Guardian gazetesinde çıkan habere göre Vizcay, iki sezon içinde karşılaştıkları rakiplerine maç verdi ve bu sayede ligde kaldılar. Angel Vizcay'ın ifadesinde şu sözler yer aldı;

''Getafe'ye 400.000€ nakit, Real Betis'e 250.000€ verdik. Valladolid'e, Deportivo'yu yenmesi için 150.000€, Betis'e ise Celta Vigo'yu yenmesi için 150.000€, Espanyol'a ise Betis'ten puan alması için 250.000€ ödedik.''

İspanyol ekibinin eski yöneticisi, 2013-14 sezonunda ise Espanyol'a 250.000€ verdiklerini söyledi. Ancak Osasuna, o sezon küme düşmekten kurtulamadı.

Mahkemede ifade veren Angel Vizcay dışında Osasuna yönetiminden 6 kişi, Betis'ten 3 futbolcu da yargılandı.
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