Yıllarca ‘başörtülü zalimler gelsin’ diye mücadele vermedik!

Türkiye’deki insan hakları ihlallerin gündeme getiren Halkların Demokratik Partisi (HDP) Kocaeli Milletvekili ve TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi Ömer Faruk Gergerlioğlu, hayatını başörtü yasağına karşı mücadele ile geçirmiş bir insan olarak ‘bu mücadeleyi başörtülü zalimler gelsin diye vermediğini’ söyledi.









İçini sızlatan açıklamaların yapıldığını belirten Gergerlioğlu, iktidarın her geçen gün artan hukuksuzlukları, insan hakları ihlalleri ile iyice belirginleşen düşüşünü gizlemeye çalıştığını, bu düşüşü gizlemek için dine sarıldıklarını vurguladı.





Göç ve Uyum Komisyonunun 4 Mart 2020’de Pazarkule Sınır Kapısı’na giderek hazırladığı rapor başta olmak üzere işkenceler, cezaevindeki hak ihlalleri, Sivas Katliamı, işlevsiz hale gelen OHAL Komisyonu ve daha birçok hak ihlallerini dün düzenlediği basın toplantısında örnekler vererek anlatan Gergerlioğlu’nun açıklamalarından başlıklar şöyle:





“ÖZLEM ZENGİN’İN CEVAPLARI KAMUOYUNU YANILTICIDIR”

“AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin partiye yönelik eleştiriler karşısında hemen başörtüsü üzerinden cevaplar vermeye çalışıyor. Bu cevaplar kamuyu yanıltıcı cevaplardır, bu cevaplar din duygusu ile oynanmaya çalışılan başörtüsü duygusu ile oynanmaya çalışılan sözlerdir. En başta bu sözleri ben kabul etmem neden? Çünkü başörtüsü yasakları konusunda yıllardır mücadele vermiş bir insanım ve şu anda da böyle bir yasak gelse en başta karşı çıkacak insanım.





“HAKSIZLIKLARI BAŞÖRTÜSÜ ÜZERİNDEN TEMİZLEYEMEZSİNİZ”





Ben hayatımı başörtüsüne yapılmış yasaklarla mücadele ile doldurdum, yıllarca bu konuda mücadele verdim, şu anda baş örtülü mazlumlar olmasın diye mücadele verdik ama bunun yerine başörtülü zalimler gelsin diye mücadele vermedik arkadaşlar, yaptıkları haksızlıkları din üzerinden, başörtüsü üzerinden temizlemeye çalışanlar gelsin diye bunları yapmadık.





“DİN İSTİSMARI YAPIN DİYE BAŞÖRTÜSÜ MÜCADELESİ VERMEDİK”

Birileri iktidarlarının dejenerasyonlarını başörtüsü ile gizlemeye çalışsınlar diye başörtüsü mücadelesi vermedik. Birileri düşüşlerini engellemeye çalışsınlar ve bunu başörtüsü ile yapsınlar diye başörtüsü mücadelesi vermedik. Yaptıkları kötülükler ile hukuksuzluklar ile yüzleşeceklerine bunları yapmayıp başörtüsü üzerinden din istismarı yapsınlar diye bu mücadeleyi vermedik değerli arkadaşlar. Yıllarca ben her hafta yaptığım eylemlerle başörtüsü yasaklarını eleştirmiş bir insanım ama şu andaki başörtülü zalimlerin bunu yapması için biz bu eylemleri yapmadık. Bunları tekrar hatırlatıyorum, kimse başına baş örtüsü taktığı için başörtüsüne sahip değildir. Kimse başörtüsünü istismar olarak kullanamaz.





“MEYDAN BOŞ DEĞİL, BUNU DA BİLSİNLER”

Kimse dini istismar vasıtası olarak kullanamaz. Bunun karşısında en çok duracak olan biz samimi dindarlarız. Bu istismarların bu din istismarlarının, bu başörtüsü istismarlarının karşısında en fazla duracak olan biz vicdanlı Müslümanlarız bunu da bilsinler, meydan boş değil. Meydanı boş bilip, belki dini çok fazla anlamayan, bilmeyen, yaşamayan insanların arasında bu tür istismarları rahat bir şekilde yapabilirler ama onlara biz dur deriz. Dur! Din adına istismar yapma.





“İKTİDARLARI ÇÜRÜMÜŞTÜR, KOKUŞMUŞTUR”

Din adına yaptığın kötülü örtbas etmeye çalışma, bunu baş örtüsü ile yapamazsın deriz biz kendilerine bunu hiç unutmasınlar. İktidarları çürümüştür. Kokuşmuştur, yozlaşmıştır, bunu din üzerinden görünmez kılmaya çalışıyorlar. Baş örtüsü üzerinden görünmez kılmaya çalışıyorlar kesinlikle bizim kabul edebileceğimiz bir durum değildir.”





“İKTİDARINIZDA BAŞÖRTÜLÜ KADINLAR CEZAEVİNE GİRMEDİ Mİ?”





Gergerlioğlu Özlem Zengin “Ak Parti’den önce kadın kelimesinin adı yoktu” açıklamasına da tepki gösterdi:





“Sizin zamanınızda binlerce baş örtülü kadın cezaevlerine girmedi mi? Binlerce bebek cezaevlerine girmedi mi? Yüzlerce hamile kadın cezaevlerine girmedi mi? Yüzlerce lohusa kadın cezaevlerinde hayatını geçirmedi mi? Hangi yüzle kalkıp konuşabiliyorsunuz? Başörtü kavramına dine karşı en büyük zulmü siz yapıyorsunuz. Din adına yaptığınız fiillerden dolayı bu toplumda dinden soğuma, dinden uzaklaşma, ateistleşme oranı yükseliyor biliyor musunuz? Ateizm Derneği Başkanı ne diyor biliyor musunuz. Sağ olsun iktidar sayesinde bizim bir propaganda yapmamıza gerek yok diyor bunu Ateizm Derneği Başkanı söylüyor. İşte görüyorsunuz bu üzücü din istismarının sonucu ne olmuştur görüyorsunuz. Bu dine, bu iktidardan daha çok kötülük yapmış bir başka iktidar gelmemiştir. Hala daha eski, bitmiş, tartışması bitmiş olaylar üzerinden kamuoyunu etkileyerek kendi gayri hukuki hallerini gizlemeye çalışıyorlar.”