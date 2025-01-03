Yıllardır süren mağduriyetin ardından on binlerce kişinin pasaportundaki hukuksuz tahdit kaldırıldı

On binlerce kişiyi yakından ilgilendiren haberi Kadir Öztürk sosyal medya hesabından duyurdu. X sosyla medya platformundan paylaşılan bilgiye 15 Temmuz sonrası iktidarın hukuksuz politikalarıyla mağdur ettiği on binlerce insanın, pasaportu üzerindeki tahdit kaldırıldı.





Anayasa Mahkemesi, 24/9/2024 tarihli kararı ile ülkeden ayrılmalarında “genel güvenlik bakımından mahzur bulunduğu” İçişleri Bakanlığı tarafından tespit edilen kişilere pasaport veya seyahat belgesi verilmemesini öngören düzenlemeyi Anayasa’ya aykırı bulmuştu.





Bu karar üzerine İçişleri Bakanlığı, dün itibariyle, hukuka aykırı bir şekilde on binlerce kişinin seyahat özgürlüğünü kısıtlayan uygulamaya son verdi.





Pasaportunuzun üzerinde herhangi bir tahdit bulunup bulunmadığını e-devlet üzerinden 'https://turkiye.gov.tr/nvi-protokol-belgesi-sorgulama' bağlantısı aracılığıyla kontrol edebilirsiniz.







