Yıllık cari açık 37,8 milyar dolara ulaştı

Merkez Bankası verilerine göre; dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 122 milyon dolar artarak 2 milyar 65 milyon dolara yükselmesi, hizmetler dengesi kaynaklı girişlerin 984 milyon dolar azalarak 494 milyon dolara gerilemesi ve birincil gelir dengesinden kaynaklanan net çıkışların 390 milyon dolar artarak 1 milyar 171 milyon dolar olarak gerçekleşmesi şubat ayındaki ‘açık’ta etkili oldu.







Cari açık, bir ülkenin ithal ettiği malların ihraç ettiği mallardan fazla olma durumudur. Bir ülkenin ithal ettiği mallara ve hizmetlere ödediği miktar, ihraç ettiği mallar ve hizmetlere ödediği miktarı aşıyor ise cari açık oluşur.