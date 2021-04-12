Samanyolu Haber /Gündem / Yıllık cari açık 37,8 milyar dolara ulaştı /12 Nisan 2021 14:59

Yıllık cari açık 37,8 milyar dolara ulaştı

Türkiye’nin cari işlemler açığında artış şubat ayında devam etti. Cari işlemler hesabı, şubat ayında 2,61 milyar dolar ile piyasa beklentilerinin hafif üzerinde açık verdi. Yıllık cari işlemler açığı ise 37,8 milyar dolara yükseldi.

SHABER3.COM

Merkez Bankası verilerine göre; dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 122 milyon dolar artarak 2 milyar 65 milyon dolara yükselmesi, hizmetler dengesi kaynaklı girişlerin 984 milyon dolar azalarak 494 milyon dolara gerilemesi ve birincil gelir dengesinden kaynaklanan net çıkışların 390 milyon dolar artarak 1 milyar 171 milyon dolar olarak gerçekleşmesi şubat ayındaki ‘açık’ta etkili oldu.

Cari açık, bir ülkenin ithal ettiği malların ihraç ettiği mallardan fazla olma durumudur. Bir ülkenin ithal ettiği mallara ve hizmetlere ödediği miktar, ihraç ettiği mallar ve hizmetlere ödediği miktarı aşıyor ise cari açık oluşur.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Yıllık cari açık 37,8 milyar dolara ulaştı Sonraki Haber >>

Paris'ten Ömer Faruk Gergerlioğlu'na destek

Paris'ten Ömer Faruk Gergerlioğlu'na destek

Bilim Kurulu'na mesaj: Korkmayın, konuşun, yanınızdayız

Bilim Kurulu'na mesaj: Korkmayın, konuşun, yanınızdayız

Eski AKP’li isyan etti

Eski AKP’li isyan etti

Motokros Şampiyonası'nda talihsiz kaza

Motokros Şampiyonası'nda talihsiz kaza

Bir anda sulara gömüldü

Bir anda sulara gömüldü

AKP'nin "128 milyar dolar nerede?" rahatsızlığı

AKP'nin

Feyzioğlu'nun Erdoğan hayranlığı sınırlarını aşıyor

Feyzioğlu'nun Erdoğan hayranlığı sınırlarını aşıyor

Musk'un beyne çip projesi görücüye çıktı: Video oyunu oynayan maymun

Musk'un beyne çip projesi görücüye çıktı: Video oyunu oynayan maymun

Kolları olmayan adam balta ile nasıl odun kestiğini gösterdi

Kolları olmayan adam balta ile nasıl odun kestiğini gösterdi

Ehliyetsiz sürücü komşusuna çarptı

Ehliyetsiz sürücü komşusuna çarptı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:20:48