Samanyolu Haber /Gündem / Yılmaz Erdoğan'ın Hatay şiirine tepki yağdı /28 Mart 2023 06:59

Yılmaz Erdoğan'ın Hatay şiirine tepki yağdı

Yılmaz Erdoğan 50 binden fazla vatandaşımızın hayatını kaybettiği depremlerin ardından yazdığı şiiri Twitter hesabından yayınladı. Tepkiler gecikmedi.

İşte Yılmaz Erdoğan'ın tepki çeken Hatay şiiri

Büyük yıkımın yaşandığı Antakya’daki görüntüler üzerine şiirini seslendiren Erdoğan’ın suskunluğunu haftalar sonra şiirle bozması tepkilere neden oldu. 4.8 milyon kez izlenen şiir videosunun altı acımasız yorum ve ithamlarla dolu.

Erdoğan’ın yazdığı şiir şöyle:

“Ah benim güzel Antakya’m…
Sen üzme kendini bu kadar.
Olan bize olur,
Coğrafya kendini tazeler.
Dağılır gene kara bulutlar.
Bilirsin güneş
Bizim Hatay’ı çok sever.

Biraz sabır,
Biraz yağmur,
Biraz da zahter…”


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İşte Yılmaz Erdoğan'ın tepki çeken Hatay şiiri

İşte Yılmaz Erdoğan'ın tepki çeken Hatay şiiri

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