Yılmaz Erdoğan'ın Hatay şiirine tepki yağdı

İşte Yılmaz Erdoğan'ın tepki çeken Hatay şiiri
Büyük yıkımın yaşandığı Antakya’daki görüntüler üzerine şiirini seslendiren Erdoğan’ın suskunluğunu haftalar sonra şiirle bozması tepkilere neden oldu.
4.8 milyon kez izlenen şiir videosunun altı acımasız yorum ve ithamlarla dolu.
Erdoğan’ın yazdığı şiir şöyle:
“Ah benim güzel Antakya’m…
Sen üzme kendini bu kadar.
Olan bize olur,
Coğrafya kendini tazeler.
Dağılır gene kara bulutlar.
Bilirsin güneş
Bizim Hatay’ı çok sever.
Biraz sabır,
Biraz yağmur,
Biraz da zahter…”