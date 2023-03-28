Yılmaz Erdoğan'ın Hatay şiirine tepki yağdı

Biraz da zahter…”





Büyük yıkımın yaşandığı Antakya’daki görüntüler üzerine şiirini seslendiren Erdoğan’ın suskunluğunu haftalar sonra şiirle bozması tepkilere neden oldu. 4.8 milyon kez izlenen şiir videosunun altı acımasız yorum ve ithamlarla dolu.“Ah benim güzel Antakya’m…Sen üzme kendini bu kadar.Olan bize olur,Coğrafya kendini tazeler.Dağılır gene kara bulutlar.Bilirsin güneşBizim Hatay’ı çok sever.Biraz sabır,Biraz yağmur,