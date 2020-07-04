Yılmaz Özdil hakkında suç duyurusu

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı, Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil hakkında "TBMM'yi alenen aşağılama", "hakaret" ile "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlarından soruşturma başlatılması talebiyle suç Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na duyurusunda bulundu.





TBMM Hukuk Hizmetleri Başkanı Avukat Celalettin Gürses tarafından verilen suç duyurusu dilekçesinde, Özdil'in bugünkü "Baroların ne işi var TBMM'de" başlıklı makalesinde, TBMM'yi ve milletvekillerini doğrudan hedef alan, hakaret içerikli, TBMM'yi ve milletvekillerini küçük düşürme amaçlı ifadeler kullandığı belirtildi.





"HIRSIZLIK YAPILDIĞINI BİZZAT TBMM BAŞKANLARI AÇIKLIYOR" DEMİŞTİ





Dilekçede Özdil'in, "TBMM'nin sağlık faturalarında sayın milletvekillerimiz tarafından hırsızlık yapıldığını bizzat TBMM başkanları açıklıyor." şeklinde bütün TBMM üyelerini açıkça "hırsızlık" ile itham ettiği, gerçeğe aykırı isnatlarda bulunduğu ifade edildi.





Sözcü yazarı Yılmaz Özdil





Hem TBMM'nin manevi şahsiyetine hem de Anayasa'nın verdiği yetkiyle kamu görevlerini yerine getiren Meclisin bütün üyelerine hakarette bulunulduğu iddia edildi.





"HALKI KİN VE DÜŞMANLIĞA TAHRİK"







Yılmaz Özdil'in fiil ve eylemlerinin yalnızca bu suçlarla sınırlı da olmadığı iddia edilen müracaatta, "TBMM'de görüşülmekte olan bir kanun teklifi süreci göz önünde bulundurulduğunda, bu konuyla hiçbir ilgisi bulunmayan farklı konuları bir araya getirerek TBMM'ye ve milletvekillerine karşı halkı kin ve düşmanlığa tahrik maksadıyla söz konusu yazının yayımlanmış olduğu da ortadadır." ifadesine yer verildi.





Anayasal bir kurum olarak TBMM ve milletvekillerine yönelik bu haksız saldırıların, hiçbir demokratik hukuk düzeninde koruma görmesinin mümkün olmadığına işaret edilen dilekçede, Özdil ve Sözcü gazetesinin sorumluları hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 301'inci maddesinde düzenlenen "TBMM'yi alenen aşağılama", 125'inci maddesinde düzenlenen "hakaret" ve 216'ncı maddesinde düzenlenen "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlarından resen yürütülecek soruşturma neticesinde kamu davası açılması talep edildi.



