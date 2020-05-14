Yılmaz Özdil kaçak yazlığı için gazete yazılarına ara verdi

İmar Barışı sonrası, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün uydu görüntülerinden kaçak yapı tespit ettiği, Sözcü yazarı Yılmaz Özdil’e ait villa hakkında yıkım kararı alınmıştı.

DEVLET GÜCÜYLE İNTİKAM





Özdil, ‘Vicdani olan herkes biliyor‘ başlıklı son yazısında, devlet gücü kullanılarak kendisinden intikam alınmaya çalışıldığını belirtti. Hukuksuz bir işinin olmadığını vurgulayan Özdil, “İki oda bir salon yazlığımızla alakalı linç kampanyasını biliyorsunuzdur mutlaka… Manşetlerinden yargısız infazlar yaptılar, ekranlarında mahkemeler kurdular, algı yaratmak için yalanlarla iftiralarla karalamalarla hükümler verdiler… Ama, bu ülkede namuslu hakimler var. Yürütmeyi durdurma kararı verildi.”

BENİ HİÇ TANIMIYORLAR





Seyahat yasağı olduğu için Bodrum’a gidemediğini söyleyen Özdil, “İstanbul’dayım. ‘Valilikten izin alırsan Bodrum’a gidebilirsin’ diyorlar. Bana yönelik hukuksuz uygulamayla mücadele edebilmem için AKP valisinden hukuki izin istememi bekleyenler, sanırım beni hiç tanımıyor. Dolayısıyla, taa 700 kilometre uzaktan boğuşmaya çalışıyorum” dedi.

AZ BİRAZ İZİN





Günlük yazıya odaklanıp baskıya yetiştirebilmesinin imkansız olduğunu söyleyen Özdil okurlarına, “Az biraz izin rica ediyorum” diyerek yazılarına ara verdiğini duyurdu.