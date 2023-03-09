Samanyolu Haber /Gündem / Yılmaz Özdil, Sözcü TV'den sonra gazeteden de istifa etti /09 Mart 2023 14:29

Yılmaz Özdil, Sözcü TV'den sonra gazeteden de istifa etti

Sözcü TV’den ayrıldığını açıklayan Yılmaz Özdil, uzun yıllar köşe yazarlığı yaptığı Sözcü gazetesinden de istifa ettiğini açıkladı.

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Twitter hesabından paylaşımda bulunan Özdil, “Sözcü gazetesinde buraya kadar… Uğruna mücadele ettiğimiz insanlar tarafından taşlanmayı göze alarak, kalemin namusunu savunmak için elimden geleni yaptım, kariyerimi ortaya koyarak doğru bildiğimi dosdoğru anlattım, anlatmayı beceremediğimi hayat mutlaka anlatacak, hoşça kalın” dedi.

NE OLMUŞTU?
Gazeteci Yılmaz Özdil, geçen günlerde yaklaşık bir aydır kapalı devre yayın yapan ve 1 Mart'ta resmen izleyicilerle buluşan Sözcü TV'deki genel yayın yönetmenliği görevini bıraktığını duyurmuş ve “Görevden derhal uzaklaştırılmam için, bir saniye bile görevde kalmamam için, CHP yönetiminin adını kullanarak, aleyhime kampanya başlatılmasına üzülmedim desem, yalan olur” diyerek sitem etmişti. Özdil, "CHP'nin parasına yazık kardeşim. Çünkü, bu kadar dolambaçlı yollar deneyeceklerine, direkt bana telefon etselerdi, kurucu görevim dışında bir niyetim olmadığını, Sözcü televizyonunda çalışma odamın bile olmadığını, genel müdür, genel yönetmen, genel koordinatör gibi herhangi bir sıfatımın olmadığını kendilerine zaten söylerdim” demişti. 
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