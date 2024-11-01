Samanyolu Haber /Gündem / Yılmaz Tunç'un 'Esenyurt' açıklamasına sert cevap: 'O lafları git o seyyar giyotine anlat!' /01 Kasım 2024 09:50

Yılmaz Tunç'un 'Esenyurt' açıklamasına sert cevap: 'O lafları git o seyyar giyotine anlat!'

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un sosyal medya hesabından yaptığı Esenyurt Belediyesi açıklamasına CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen’den sert yanıt geldi. Gökçen, “O lafları Genel Başkanımıza değil, git o seyyar giyotine anlat!” dedi.

SHABER3.COM

Cumhuriyet Halk Partisi Adalet Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un sosyal medya üzerinden yaptığı Esenyurt Belediyesi açıklamasına yanıt verdi. Tunç, “Türkiye Cumhuriyeti bir Hukuk Devletidir. Yargıyı tehdit etmek kimsenin hakkı da haddi de değildir.” demişti.

'GİT O SEYYAR GİYOTİNE ANLAT'
Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Gökçen’in açıklaması şu şekilde: “O lafları Genel Başkanımıza değil, git o seyyar giyotine anlat! Canan Kaftancıoğlu’na, Sözcü gazetecilerine, Selahattin Demirtaş’a akıl almaz cezalar veren, Enis Berberoğlu hakkında Anayasa Mahkemesi kararını uygulamayan hep aynı kişi. Bugün de İstanbul’da halkın iradesini gasp etmek için özel görevi var.

'ALTINDA KALACAĞINIZ BİR İŞ'
Düne kadar methiyeler düzdüğünüz Zekeriya Öz’ü de hatırlıyoruz, onunla kartopu oynayanları nasıl sorguladığınızı da. O kartopu günlerinde de ‘bağımsız yargı’ hikayesi anlatıyordunuz. Esenyurt Belediyesi’ne kayyum atamak, aynı 6 Mayıs’ta İstanbul seçimlerini iptal etmek gibi, aynı ahmak davası gibi altında kalacağınız bir iştir. Esenyurt ve İstanbul, iradesine sahip çıkacaktır.”
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Yılmaz Tunç'un 'Esenyurt' açıklamasına sert cevap:... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:26:35