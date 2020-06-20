Samanyolu Haber /Spor / Yılmaz Vural dahil 11 Akhisarsporlu'da korona testi pozitif çıktı /20 Haziran 2020 14:00

Yılmaz Vural dahil 11 Akhisarsporlu'da korona testi pozitif çıktı

TFF. 1. Lig ekibi Akhisarspor'da teknik direktör Yılmaz Vural ve 3 futbolcu dahil 11 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı

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Habertürk'ün haberine göre TFF 1. Lig'de 93 günlük aranın ardından yarın Altay deplasmanıyla sahalara dönmeye hazırlanan Akhisarspor'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şoku yaşandı.

Daha önce antrenman döneminde takıma yapılan iki testin sonuçlarının da negatif çıktığı yeşil-siyahlılarda, dün yaptırılan testlerde 67 yaşındaki teknik direktör Yılmaz Vural, teknik heyet, çalışanlar ve 3 futbolcu dahil 12 isimde koronavirüse rastlandı. Akhisar, Türkiye Futbol Federasyonu'yla (TFF) temasa geçerek yeniden test yaptırdı.

Test sonuçları yine pozitif çıkarsa TFF'nin, Bornova Stadı'nda yarın saat 20.00'de oynanması gereken maçı erteleme ihtimalinin bulunduğu öğrenildi. Akhisar'da tüm takımın evlerinde 14 gün karantinaya alınma ihtimali de var. Takımda 3 futbolcunun testinin pozitif çıktığını doğrulayan Başkan Fatih Karabulut, "Test sonuçlarına göre 3 futbolcumuz pozitif çıktı. Özel olarak doğrulamak için ikinci testi yaptırdık. Sonuçlarını bekliyoruz. İl Sağlık Müdürlüğü ve Futbol Federasyonu ile temas halindeyiz" açıklamasını yaptı.

Kulüpten açıklama

Akhisarspor, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Dün tesislerimizde yapılan Kovid-19 virüs test sonuçlarına göre teknik ekibimizden 2 kişi futbolcularımızdan 3 kişi ve personelimizden 7 kişinin testi pozitif çıkmıştır.Testi pozitif çıkanlar karantinaya alınmış olup tedavilerine başlanmıştır."

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