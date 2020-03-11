Yılmaz Vural maçtan sonra fenalaştı

Adana Demirspor ile Akhisarspor arasında oynanan maçın ardından Akhisarspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural fenalaşırken, deneyimli teknik adamın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.





TFF 1. Lig'in 27'inci haftasında Adana Demirspor ile Akhisarspor karşı karşıya geldi. 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan zorlu karşılaşma Akhisarspor'un 3-2'lik üstünlüğü ile tamamlandı.





Müsabakanın ardından Akhisarspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, fenalık geçirdi. Yılmaz Vural etrafındakilere, "Bana tuzlu ayran getirin, bir şeyim kalmaz" derken, kendisine getirilen tuzlu ayranı içtikten sonra düzeldi.