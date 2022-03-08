Samanyolu Haber /Spor / Yılmaz Vural'dan Ali Koç açıklaması /08 Mart 2022 00:43

Yılmaz Vural'dan Ali Koç açıklaması

Bir süredir adı Fenerbahçe'nin yeni teknik direktör adayları arasında yer alan tecrübeli teknik direktör Yılmaz Vural, "Ali Koç, Fenerbahçeli olduğumu söylemiş fakat ben Sakaryasporluyum" diyerek kulübünü açıkladı.

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Cumhuriyet'te yer alan habere göre Sakarya Büyükşehir Belediyesinin mart ayı kültür sanat etkinlikleri kapsamında Adapazarı Kültür Merkezi'nde sporseverlerle bir araya gelen teknik direktör Yılmaz Vural, kentteki anılarını anlattı.

Futbola yönelmesinin komşusunun sevinç çığlıklarıyla olduğunu ifade eden Vural, birçok kulüpte oynadıktan sonra antrenör lisansı almak için yurt dışına gittiğini kaydetti.

Vural, Türkiye'de antrenör aranırken futbolcu geçmişine odaklanıldığını, bu düşüncenin değiştirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Türkiye'de uzun yıllardır farklı takımları çalıştırdığını aktaran Vural, şöyle devam etti:

"Futbol adamı olmaktan çok mutluyum. Futbolu bir spor olarak görmüyorum; çok önemli sosyal bir olay. Bir stada giren insan profiline bakın, sağcısı, solcusu renkleri ayrı bir sürü insan var. Sosyal sınıf olarak bakarsanız, holding sahibi, işçi, rektör, öğrenci... Herkesin geldiği ve gol olduğunda kimliklerine bakmadan birbirlerine sarılıp sevindikleri inanılmaz bir sosyal olay."

Ülkede genç potansiyelin ve dinamizmin olduğuna işaret eden Vural, "20 yıldır ülkemizde inanılmaz statlar yapıldı, tesisleşme var, para var. Niye olmuyor, niye İspanya, Almanya, Fransa ve İngiltere ile yarışamıyoruz? Eğitim, çok önemli bir olay. O çocukları yetiştirecek antrenör yetiştiremiyoruz. Spor konusunda maalesef bu durumdayız." diye konuştu.

"TAM BENİM DÖNEM GELDİ, SON 10 MAÇ"

Söyleşide ligin sonuna yaklaşıldığını hatırlatan bir sporseverin, düşme hattındaki takımlardan teklif alıp almadığı sorusuna "Tam benim dönem geldi, son 10 maç." şeklinde esprili yanıt veren Vural, şunları kaydetti:

"Aranıyoruz, arıyorlar da zor. Erzurum'a gittik, 10 maçı vardı. İki tane kaybederseniz küme düşüyorsunuz. 4-5 maçı alıyorsunuz, bir maçı kaybedince gidiyorsunuz. Başardığınız oluyor, başarmadığınız oluyor. O dönemlere gittiğinizde çok zor geçiyor. Kulüplerin parası olmuyor, bütün oyunculara borçlular, FIFA ile sorunlar oluyor. Kaosun içine gidiyorsunuz. Bunları problemsiz hale getirmek kolay değil."

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Vural'ın şehir için özel öneme sahip olduğunu belirterek, kendisine teşekkür etti.

Vural, daha sonra sporseverler için "İnadım İnat" kitabını imzaladı.
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