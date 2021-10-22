Yılmaz'dan Merkez Bankası'na 'para krizi' uyarısı

Yılmaz sosyal medya hesabından şu değerlendirmeyi yaptı:







"Dolar 9.66 TLyi gördü. İşin hafife alınacak yanı yok.Tamam kaydi (fiat) para ve dalgalı kur rejimindeyiz, Allah korusun, MB küçük çaplı da olsa iki hamle daha yaparsa tam bir para krizine girebiliriz. Bu iş sonu hüsranla biten 'para tağşişi' ne dönmemeli. Yoksa sistem çöker."





Yılmaz'ın bahsettiği tağşiş ise değerli madenlerin içerisine daha değersiz olanlarına katılarak gerçek değerinin düşürülmesi işlemine deniyor. Bu işlem sonrasında madenin üzerinde yazılı olan değer aynı kalsa da gerçek değeri düşüyor.