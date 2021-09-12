Yine Adana... Furkan Vakfı çalışanlarına gözaltında ağır darp

Adana Emniyeti'nde ifade veren üç Furkan Vakfı gönüllüsü, kendilerini sorguya alan polisler tarafından işkenceye uğratıldı. Avukatlarının ve yakınlarının Cumartesi akşamı haber alabildiği gönüllülerin ağır şekilde darp edildiğini duyan birçok cemaat mensubu, Adana Emniyeti önünde toplandı. Buradaki kalabalığa da sert müdahalede bulunuldu.





Gözaltına alınan 3 kişiyle ilgili konuşan avukatları, müvekkilleriyle saatler sonra zor şartlar altında görüşebildiklerini ve baskıyla ifadelerinin alındığını ifade ettiler.





Polisin, gözaltındaki bu kişileri işlemedikleri bir suçu üstlenmeye zorladığını bildiren avukatlar, Adli Tıpa götürülen müvekkillerinin darba uğramasına rağmen herhangi bir rapor verilmediğini de ekledi.





Alparslan Kuytul'dan açıklama







Adana Emniyeti'ndeki işkence iddiasını değerlendiren Alparslan Kuytul'sa, "Kamuoyuyla bir bilgiyi paylaşmak istiyorum. Adana emniyetinden Furkan gönüllülerine yeni bir zulüm daha. 3 arkadaşımızı dün gözaltına aldılar, savcı kararının olup olmadığını dahi bilmiyoruz. Polis kendi karar verip kendisi uyguluyor, üç arkadaşımız hala emniyetteler. İkisi çok şiddetli bir şekilde darp edilmiş vaziyette. Yumruk, tekme ve türlü türlü yollarla iki arkadaşımızı çok şiddetli darp etmişler. Adana emniyeti bu zulmü bize daha evvel birkaç defa daha yaptı, 22 Nisan 2017’de de yüzlerce arkadaşımıza basın açıklaması yapmak istediğimizden dolayı darpta bulunmuştu. 21 Mayıs 2020’de teravih namazı kılmak istediğimiz için 5-10 arkadaşımıza çok şiddetli darpta bulunmuşlardı. Bu sene Ramazan ayında itikafa girmek istediğimiz için 400 kadar arkadaşlığımızı camiden, Kur'an'ın başından, namaz kılarken, Kur'an okurken aldılar, emniyete götürdüler. Ben de dahil olmak üzere… Beni dört gün tuttular ve yüzlerce arkadaşımıza bu şekilde zulmettiler. Arabalara bindirirken darp ettiler, güneşin altında bıraktılar. Adana emniyeti kaçıncıdır bize zulmediyor, bir yerlerden talimat alıyor. Bilemiyorum Adana Emniyetinde İslam düşmanları mı var, onlar mı böyle yapıyor? Kim bu talimatı veriyor? Ama Adana emniyeti sürekli olarak bize bu zulmü yapıyor." diye konuştu.