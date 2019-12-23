Yine AKP yine lüks arabalar!

Adalet ve Kalkınma Partisi'nde (AKP) görev alan isimlerin kendileri, eşleri ve çocuklarının lüks ve şatafat içindeki hayatları sosyal medyada tartışılmaya devam ediyor.





AKP'lilerin çocuklarının bekârlığa veda, kına gecesi, düğün, mevlid, doğum, hamilelik, hoş geldin partisi gibi organizasyonlarda bir asgari ücretlinin ömrü boyunca kazanamayacağından daha fazla para harcanabiliyor.





AKP İZMİR İL BAŞKAN YARDIMCISININ LÜKS ARABALARI





Rant düzeni ile ihya edilen AKP'lilerin lüks hayatını fotoğraf kareleri ile ortaya koyan "AKP çocukları" isimli bir Twitter hesabında bu sefer AKP İzmir İl Başkan Yardımcısı Levent Duru Başaran’ın arabaları yer aldı.





Başaran’ın sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımların ve arkadaşlarıyla oluşturduğu grubun Instagram paylaşımları ifşa edildi.





Ferrari, Porsche gibi çok sayıda lüks ve spor arabanın yer aldığı mesajlar sosyal medyada en fazla paylaşılan mesajlar arasına girdi.

Lüks hayatlarını daha önce paylaşmaktan çekinmeyeni Başaran ve diğer AKP'li isimlerin bugün sosyal medya hesaplarını kapatması ise "manidar" bulundu.





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