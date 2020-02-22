Yine Ankara Emniyeti: 18 Şubat’ta gözaltına alınanlara işkence yapılıyor

18 Şubat 2020’de gözaltına alınan KHK’lı öğretmen Mustafa Zeybek’e Ankara Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğünde (KOM) işkence yapıldı.





KHK’lı öğretmen Mustafa Zeybek’in oğlu, 4 gün gözaltında kalan babasına Ankara KOM’da psikolojik ve fiziki işkence yapıldığını söyledi.





HDP Milletvekili ve insan hakları savunucusu Ömer Faruk Gergerlioğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Zeybek’in avukatı emniyete gitmiş, ‘bizde yok’ denmiş, fakat 4 gün sonra gözaltında olduğu ortaya çıkmış. Ciddi psikolojik ve fiziki şiddet gördüklerini ve doktora söylememeleri için tehdit edildiğini’ belirtmiş oğluna. İfadeye avukatı alınmamış.” dedi.





71 KİŞİDEN 25’İ MAHKEMEYE ÇIKARTILDI

18 Şubat’ta Ankara merkezli operasyonlar başlamış ve bir günde 728 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanlara özellikle Ankara Emniyeti’nde işkence yapıldığı iddia ediliyor. Gergerlioğlu, “Adalet Bakanlığı eski personeline işkence yapıldığı iddiaları var. 71 kişiden ancak 25’i mahkemeye çıkartılmış!” ifadelerini kullandı.