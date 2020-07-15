Samanyolu Haber /Medya / Yine aynı kanal, yine aynı sunucu /15 Temmuz 2020 11:38

Yine aynı kanal, yine aynı sunucu

Haber Global'de Senem Tolunay Ilgaz'ın sunduğu "Neden?" programında konuklardan biri canlı yayında stüdyoyu terk etti. İki hafta önce de Muharrem İnce, "Bir daha beni böyle programlara çağırmayın." diyerek stüdyodan ayrılmıştı.

Yine aynı kanal, yine aynı sunucu!

SAMANYOLUHABER- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Meclisi Üyesi Erdal Aksünger, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, gazeteci Mehmet Tezkan ve avukat Ertuğrul Akar'ın konuk olarak katıldığı televizyon programında stüdyo bir anda karıştı.

Haber Global'de Senem Tolunay Ilgaz'ın sunduğu "Neden?" programında avukat Ertuğrul Akar'ın programda tartışılan konu ile alakasız CHP'yi hedef alan sözleri üzerine Aksünger canlı yayını terk etti.

ERDAL AKSÜNGER: ÇAĞIRSANIZ DA GELMEM

Avukat Ertuğrul Akar, "Hiç kimse CHP'yi sevmek zorunda değil. İstemeyen de CHP'yi sevmeyenlerle aynı ortama girmez." sözlerinin akabinde Aksünger, "Size soracak değiliz. Zaten çağırsanız da gelmem zaten. Niye? Akla hayale sığmayan hikâyelerle tartışamam. Recep Tayyip Erdoğan 75 bin dava açmış, 75 bin..." diyerek cevap verdi.

Akar'ın "Ermeniler tepki gösterir diye, vekilim bu tepkiyi gösteriyor." sözleri üzerine Aksünger çileden çıktı.

YAYIN DEVAM EDERKEN STÜDYOYU TERK ETTİ

Aksünger, "Ya sen ne diyorsun? Dalga mı geçiyorsun? Bu ne biçim alaka kardeşim? Ne Ermenileri kardeşim? Bu ne biçim program? Böyle bir program mı olur kardeşim. Böyle iş mi olur? Etnik kökeni nasıl bir yaklaşım gösteriyorsun sen? Ne Ermenileri... Biz nereden geldik? Başka bir yerden mi geldik? Kusura bakmayın ben böyle bir şey istemiyorum. Böyle bir tartışma mı olur? Çağırmayın böyle programlara bizi." diyerek canlı yayını terk etti.

SUNUCU ILGAZ: BU DA HEP BENİM BAŞIMA GELİYOR

Aksünger'in canlı yayını terk etmesi karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen programın sunucusunu Senem Tolunay Ilgaz, "Bu da hep benim başıma geliyor." diyerek CHP'nin24 Haziran 2018 Partili Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nde Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterdiği  Muharrem İnce'nin de canlı yayını terk ettiğini de ima etti.
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