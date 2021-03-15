Samanyolu Haber /Gündem / Yine bir kaymakam, yine halka hakaret... /15 Mart 2021 10:28

Yine bir kaymakam, yine halka hakaret...

Hatay’da denetime çıkan Dörtyol Kaymakamı Ali Murat Kayhan, fazla yolcu alan bir minibüs şoförü ve yolcularına ağzına geleni söyledi. AKP döneminde siyasetçi ve bürokratların vatandaşa yönelik bu türlü pervasızca agresif tavırları, tehdit ve küfürlü konuşmaları dikkat çekiyor.

Dörtyol kaymakamı vatandaşlara hakaretler yağdırdı

Boldmedya'nın derlediği habere göre, Hatay’ın Dörtyol ilçesindeki toplu taşıma denetimlerinde ortaya çıkan görüntüler sosyal medyada tepkilere neden oldu.
Dörtyol Kaymakamı Ali Murat Kayhan, denetlenen bir dolmuşun fazla yolcu aldığını öne sürerek çevredekilere hakaret etmeye başladı.

“NEREDE ULAN BURANIN SORUMLUSU”

Ali Murat Kayhan’ın, “Bu çakallara niye böyle yapıyorsunuz, ne biçim iş ya. Nerede ulan buranın sorumlusu. Çağırın gelsin, terbiyesiz herifler sizi ya. Bundan sonra gösteririm ben size görürsünüz” sözleri eleştirilerin hedefi oldu.

ANANI DA AL GİT

AKP döneminde Türkiye hiç alışık olmadığı bir uygulamayla karşılaştı. Halkın eleştirilerine aşırı sinirlenen üst düzey siyasiler ve bürokratlar tepkilerini vatandaştan sakınmadı.

11 Şubat 2006’da, Başbakanlık yaptığı dönemde Mersin’e gelen Recep Tayyip Erdoğan’a, “Bu çiftçinin hali ne olacak? Anamız ağladı?” diye feryat eden Mustafa Kemal Öncel’e “Ananı da al git! Artistlik yapma lan” dedi. Bu olayın ardından Öncel, Erdoğan her Mersin’e geldiğinde gözaltına alınıyor.


GAVAT’I ALIN

2014 yılındaki 10 Kasım törenlerinde Adana Valisi Hüseyin Avni Coş, kendisine hakaret ettiğini öne sürdüğü Yusuf Özer adlı vatandaşı işaret ederek “Allah belanı versin diyen o gavatı al” diye polise talimat verdi. Özer, Çoş hakkında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına, Kamu Etik Kuruluna, Kamu Denetçiliğine ve İçişleri Bakanlığı’na, başvuruda bulundu. Özer’in 4 ayrı kuruma yaptığı başvurunun sonucu neticelendi. Çoş’a ‘kasıt yok’ denilerek ceza verilmedi.

TOKADI YERSİN İSRAİL DÖLÜ

2014 yılında, 301 maden işçinin yaşamını yitirdiği Soma’da protestolarla karşılanan dönemin Başbakanı Erdoğan önce bir vatandaşa, “Başbakanı yuhalarsan tokadı yersin” dediği, ardından da korumalarıyla girdiği bir markette Taner Kuruca isimli gence tokat attığı görüntüler ortaya çıktı.

Söz konusu görüntülerde Erdoğan’ın Kurucu’ya “Niye kaçıyorsun ulan İsrail dölü” dediği de duyuldu. Türkiye iddiaları yalanlasa da haber Alman ve İsrail medyasında da yankı buldu.

ŞEYİN TRENE BAKTIĞI GİBİ

Gaziantep’te Gaziray Projesinin test sürüşü sırasında AKP Milletvekili Ahmet Uzer, töreni izleyen Gazianteplilere yönelik “Şeyin trene baktığı gibi bakıyorlar” dedi. Uzer’in vatandaşa yönelik ‘Öküz’ iması büyük tepki çekti. Törende Uzer’in yanında bulunan diğer AKP’liler ise Uzer’in hakaret ettiğini duymadıklarını iddia etti.

YUMURTA KAFA

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, 23 Nisan 2020 tarihinde sosyal yardımlara dair sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımı eleştiren bir sosyal meday kullanıcısına, “Seni kimliksiz yumurta kafa” sözleriyle hakaret etti.

UMUT ORAN’DAN AKP’NİN ‘KÜFÜRLAROUSSE’Sİ

Öte yandan, CHP eski Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran 2013 yılında Erdoğan ve bakanlarının, vatandaşa yönelik kaba sözlerini, hakaretlerini “AKP’nin Vatandaşa Hakaret Ansiklopedisi – Küfürlarousse” ismiyle el broşürü haline getirdi. İşte o broşürler.



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