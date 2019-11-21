Yine bot faciası!

Akdeniz’de Libya açıklarında sığınmacıları taşıyan bot battı. Botta bulunan sığınmacılardan 67'si hayatını kaybetti.





İtalyan ANSA ajansının Akdeniz’i geçmeye çalışanlara bağımsız acil yardım desteği sunan “Alarmphone” isimli internet sitesine dayandırdığı haberine göre, Libya’ın başşehri Trablus açıklarında sığınmacıları taşıyan bir bot battı





30 GÖÇMEN SAĞ OLARAK KURTARILDI





Alarmphone’u arayan bir balıkçı Libya açıklarında yaşanan faciayı aktararak sığınmacılardan 30'unun kurtarıldığını, 67'sinin hayatını kaybettiğini bildirdi.





Görgü tanıkları ise ifadelerinde, balıkçıların yerel saatle 17:00 sularında Trablus açıklarında sönmüş bir bot ve çevresinde denize düşmüş çok sayıda düzensiz göçmen bulduğunu dile getirdi.





Balıkçıların Libya Sahil Güvenlik güçlerini yardım için aradıkları, ancak ulaşamadıkları da ifade edildi.