28 Ekim 2025 11:09

Yine deprem: İstanbul, İzmir ve çevre illerde hissedildi

Balıkesir Sındırgı'da dün yaşanan depremin ardından bugün İstanbul ve İzmir'in yanı sıra çevre illerde de hissedilen bir deprem daha meydana geldi.

İstanbul ve İzmir çevrelerinde hissedilen bir deprem meydana geldi. AFAD, çevre illerden de hissedilen depremin Balıkesir'in Sınıdırgı ilçesinde yaşandığını bildirdi. Depremin büyüklüğü ise 4.8 olarak açıklandı.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesi, 10 Ağustos günü yaşadığı 6.1'lik depremin ardından dün akşam saatlerinde (27 Ekim) büyük bir deprem daha yaşadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, ilçede akşam saat 22.48'de 6.1 büyüklüğünde ve 5.99 kilometre derinlikte bir deprem meydana geldi.

3 bina ve 1 dükkanın yıkıldığı depremde 19 kişi yaralandı.

Deprem, İstanbul, İzmir, Bursa, Tekirdağ, Balıkesir ve Kocaeli gibi çevre illerde de hissedildi.

ARTÇI SARSINTILAR DEVAM EDİYOR
Korkutan depremin ardından ilçede, yer bilimcilerin "deprem fırtınası" olarak adlandırdığı artçı sarsıntıların ardı arkası kesilmiyor.

Çoğunluğu 4'ten büyük olan artçılar, çevre illerden de hissediliyor.

Son olarak bugün saat 10.54'te yaşanan deprem Balıkesir, İstanbul, İzmir ve çevre illerden de hissedildi.

AFAD verilerine göre 4.8 büyüklüğündeki deprem, 7 kilometre derinliğinde yaşandı.
