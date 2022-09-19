Samanyolu Haber /Gündem / Yine devre kesti: Borsada neler oluyor? /19 Eylül 2022 18:27

Yine devre kesti: Borsada neler oluyor?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksinde bugün değer kaybı yüzde 5'i aşarken devre kesiciler çalıştı. Banka hisseleri yine tabana yaklaştı.

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Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksinde bugün günlük kayıp yüzde 5’i aşarken saat 17.07 itibarıyla devre kesiciler çalıştı.

Borsa İstanbul’dan KAP’a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Saat 17:07:30 itibarıyla endekse bağlı devre kesici tetiklenmiş ve Pay Piyasasındaki tüm işlem sıralarında, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasındaki (VİOP) Pay ve Pay Endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasası (BAP) Pay Senedi Repo Pazarında işlemler geçici olarak durdurulmuştur.

İşlemler Pay Piyasasında saat 18:01’de kapanış seansı ile VİOP Pay ve Pay Endekslerine dayalı sözleşmelerde sürekli işlem yöntemiyle saat 18:08’de yeniden başlatılacaktır. BAP Pay Repo Pazarı’nda işlemler bugün yeniden başlatılmayacaktır.”

BANKALARDA SERT DÜŞÜŞ
Bugün bankacılık endeksinde de düşüş saat 17.23 itibarıyla yüzde 9’a yaklaştı. Son iki ayda olağandışı yükselişle katlanan endekste 13 Eylül Salı günü sert düşüş başlamıştı. Bankacılık endeksi geçen haftayı yüzde 18’lik kayıpla kapatmıştı.
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