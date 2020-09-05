Yine Erdoğan yine tehdit!

Doğu Akdeniz'de Yunanistan ile Türkiye arasındaki gerilime temas eden Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yine tehditler savurdu.





"Sorun karşımızdakilerin bizim haklarımızı yok sayması, kendilerini bizim üstümüzde konumlandırmaya çalışmasıdır." diyen Erdoğan, "Bunun böyle olmadığını, Türkiye'nin kedisine dayatılan ahlaksız haritaları ve belgeleri yırtıp atacak ekonomik, askeri ve siyasi güce sahip olduğunu anlayacaklar. Ya siyasetin ve diplomasinin diliyle anlayacaklar ya da sahada yaşayacakları acı tecrübelerle anlayacaklar." diye konuştu.





AKP lideri Erdoğan, isim vermeden yine Yunanistan'ı ve Avrupa Birliği'ni tehdit etti.





ERDOĞAN: BİZ HER SONUCA HAZIRLIKLIYIZ







Bugün İstanbul'da konuşan Erdoğan, "İçinden geçtiğimiz sürecin sonunda olabilecekleri asıl bunca zamandır sahte bir refah ve demokrasi sırça köşkünde yaşayanlar düşünsün. Biz her ihtimale ve her sonuca hazırlıklıyız." ifadelerini kullandı.

