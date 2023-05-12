Samanyolu Haber /Gündem / Yine Erdoğan'ın cevaplarını soruladılar: Sorular ve soruyu soracaklar önceden belirlendi /12 Mayıs 2023 10:33

Yine Erdoğan'ın cevaplarını soruladılar: Sorular ve soruyu soracaklar önceden belirlendi

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın soru-cevap yayınına katılan gençlerin AKP teşkilatlarında görevli olduğu ortaya çıktı. Yine sosyal medyada yer alan bilgilere göre Erdoğan'a sorulacak sorular ve soruyu soracak kişiler de önceden belirlendi.

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AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Eroğan, seçime 3 gün kala gençlerle soru-cevap programına katıldı. Programda Erdoğan gençlerin sorularını yanıtladı.

Tele1'de yer alan habere göre programın yayınlanmasının ardından Erdoğan’a soru soran gençlerin AKP teşkilatlarından olduğu ve soruların özellikle seçildiği iddiaları gündeme geldi. Erdoğan’a soru soran gençlerden Özge Uçakçıoğlu ve Berhat Okta’nın AKP Mamak Gençlik Kolları üyesi, Gamze Kara Sert’in AKP İlçe Kadın Kolları Yerel Yönetimler Başkanı olduğu ortaya çıktı.



Öte yandan sosyal medya paylaşımlarından ortaya çıkan bir başka tartışma konusu ise sorular oldu. Sosyal medya paylaşımlarına göre Erdoğan'a soru soracak gençler önceden belirlendi. Ayrıca bu gençlere hangi soruları soracağı da yazılı olarak verildi. 
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