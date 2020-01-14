Yine İstanbul yine esrarengiz cinayet!

Yatırım yapmak için geldiği İstanbul'da 4 ay önce kayıplara karışan Iraklı işadamı Majid Kareem Tuama'nın öldürülüp Çatalca'da ormanlık alana gömüldüğü ortaya çıktı.







Edinilen bilgiye göre Irak'ın Necef şehrinde ikamet eden Majid Kareem Tuama daire almak için yanına aldığı 80 bin Amerikan Doları (470 bin TL) ile 7 Eylül 2019'da İstanbul'a geldi.





Tuama, Esenyurt ve Beylikdüzü'nde yapımı devam eden inşaat projelerinden değeri 840 bin doları bulan 5 daire almak için anlaştı.





10 Eylül'de Esenyurt'ta kafede yabancı uyruklu bir kişi ile buluşan Majid Kareem Tuama o tarihten itibaren kayıplara karıştı.





5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI





İşadamı Tuama'dan haber alamayan yakınları Türkiye'ye gelerek polise kayıp başvurusunda bulundu.





Yapılan araştırmalarda Tuama'nın 10 Eylül günü yabancı uyruklu bir kişi ile Beylikdüzü'nde görüştüğünü gösteren güvenlik kamera kayıtları ortaya çıktı.





Kafede Tuama ile görüşen yabancı uyruklu şüpheli dahil 5 kişi gözaltına alındı.







ÇATALCA'DA ORMANLIK ALANA GÖMMÜŞLER





Gözaltına alınan şüpheliler Emniyet'teki sorgularında Tuama'yı öldürdüklerini itiraf etti. Şüpheliler ifadelerinde Iraklı işadamının cesedini Çatalca'da ormanlık alana gömdüklerini söyledi.





Şüphelilerin gösterdiği ormanlık alanda kazı yapan ekipler, Tuama'nın cansız bedenini buldu. Tuama'nın cesedi morga kaldırıldı.





İngiliz istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier 11 Ekim 2019'da İskanbul Karaköy'de ofisinin önünde ölü olarak bulunmuştu. Mesurier'in ölüm sebebi hâlâ sır.





2019 yılı aralık ayında ise İran istihbaratına çalışan bir kişi de sokak ortasında öldürülmüştü.

