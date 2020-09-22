Yine İstanbul yine esrarengiz ölüm!

Rusya doğumlu Amerikan vatandaşı gazeteci Andre Vltchek (57), eşi Rossie İndira Vltchek ve iki şoförle birlikte 9 gün kaldığı Samsun'dan kiraladığı VIP araçla İstanbul'a yola çıktı.
İstanbul Beyoğlu Karaköy Kemankeş Sokak'ta kalacakları otelin önüne bugün saat 05:30 sıralarında geldiklerinde eşi, Vltchek'i uyandırmak istedi.
Vltchek'in hareket etmediğini gören eşi ve şoförler sağlık ekiplerine haber verdi.
Sağlık ekipleri Vltchek'in öldüğünü belirledi. Sokak güvenlik çemberine alınırken, olay yeri inceleme ekipleri ise arabada inceleme yaptı.
Belgeselci ve araştırmacı gazeteci Andre Vltchek'in ölümünü polis kayıtlarına "şüpheli ölüm" olarak geçtiği öğrenilirken, cenaze Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.
Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre polis Vltchek'in eşi ve şoförlerin ifadesinin alacağı öğrenildi.
İNGİLİZ ESKİ İSTİHBARAT SUBAYI ÖLÜ BULUNMUŞTU
11 Kasım 2019'da İngiliz eski istihbarat subayı ve yardım kuruluşu Mayday Rescue'nin kurucu yöneticisi James Gustaf Edward Le Mesurier, İstanbul Karaköy'de ikamet ettiği evin sokağında ölü bulunmuştu.