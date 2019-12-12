Yine mazeret buldu!

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi'ni kaybetmelerine rağmen saat başı kameraların karşısına geçip yeni mazeretler öne sürüyordu.





Yavuz kaybettiği arabulucuk sınavına dair de benzer bahanelerle yine gündemde.





"Arkadaşlarımızdan uzun yıllarını bu işe vermiş olanlar bile kazanamadı." diyen Yavuz, sınavdan aldığı 74 puanın önemli olduğunu söyledi.





"İKİ GÜN ÇOK ÇALIŞTIM, FAKAT OLMADI"





Yavuz, "Kimse bu arkadaşlarımız doğru düzgün çalışamadan bu puanı aldılar demiyor. Ben söylüyorum iki gün çok yoğun çalıştım ama iki gün... Bunun takdir edilmesi gerekir." diye konuştu.







AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz arabulucuk sınavına çok çalışamadığını söyledi.





Hürriyet'e mülakat veren Yavuz, "Biz her bir milletvekili arkadaşımız çıktık, 'farkındalık oluşturalım' dedik. Kendimizi de sonraki süreçlere hazırlamak istedik. İtibar suikastı yapılıyor. Bu dedikoduların üretilmesine üzülüyorum. Aklımızın köşesinden dahi geçmeyen bir şeyle itham edildik. Kınıyorum onları." diye konuştu.







ARABULUCUK NEDİR?





Aile hukuku, işçi-işveren ve tüketici uyuşmazlıkları için devreye giren Arabulucular taraf başına ilk üç saat için 170 lira, takip eden her saat için 120 lira alıyor.





Ticari uyumazlıklarda ilk üç saate kadar 330 lira, takip eden her saat için 255 lira oluyor. Diğer konulardaki uyuşmazlıklarda ise taraflar ilk üç saate kadar 205 lira, takip eden her saat için 155 lira ödeme yapıyor.





Bu ücretler her yıl artıyor. Uyuşma sağlanamazsa arabulucuya para ödenmiyor.