Samanyolu Haber /Gündem / Yine Mersin Limanı , yine uyuşturucu /07 Ocak 2023 02:23

Yine Mersin Limanı , yine uyuşturucu

Mersin Limanı'nda, Malta bandralı geminin patates yüklü konteynerinde polis ekiplerince 'Anka' ve 'Miror' ile yapılan aramada 45 kilo kokain ele geçirildi.

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Mersin Limanı'nda bir konteynırda yapılan aramada 45 kilo kokain bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Mısır'dan gelen Malta bandıralı konteyner gemisinde uyuşturucu madde bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Geminin limana yanaşmasıyla operasyonu başlatan ekipler, patates yüklü konteynerde narkotik köpekleri 'Anka' ve 'Miror' ile arama yaptı. Konteynerin soğutma bölümünü açan ekipler, paketler halinde 45 kilogram kokain ele geçirdi.

Ekiplerin limandaki çalışmaları devam ediyor.

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