Yine mi kandırılıyor! Cem Küçük: “Erdoğan, KAAN’ların yerli motorla üretildiğini sanıyor!”

Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a KAAN’ın yerli motorla üretileceği bilgisi verildiğini iddia etti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın yerli savaş uçağı KAAN’ın seri üretime geçebilmesi için ABD’den motor lisanslarının ve motorların gelmesi gerektiğini, bu sürecin CAATSA yaptırımları nedeniyle tıkandığını açıklamasının ardından, proje etrafındaki tartışmalar da büyüdü. Küçük, Erdoğan’a KAAN’ın yerli motorla üretileceği bilgisi verildiğini ancak arka planda farklı bir anlaşmanın olduğunu öne sürdü.



TGRT’de yayınlanan bir programda konuşan Küçük, şunları söyledi:



Biz 5 uçak için protop 10 motor aldık. Bir uçakta iki motor oluyormuş. Prototip için 10 tane motor anlaşması yapmışız. Amerika’yla. Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girecek 45 uçak için 90 motor anlaşması yapılmış. Hakan Bey’in kastettiği bu. Endonezya’ya gidecek olan 48 tane Kaan, onlar bizim motorlarımız(la üretilecek).

Peki buradaki sıkıntı ne? Buradaki sıkıntı benim bugün öğrendiğime göre Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bu işin başında böyle bir bilgi verilmemesi. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan bütün bu 45 uçak, 90 motor var ya; onun (da) yerli ve milli motorla yapılacağını (sanıyor). Amerika ile böyle bir anlaşma konusunda (bilgi verilmiyor.)

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a benim öğrendiğime göre bu bilgiler böyle gitmiyor. Yerli motor takılacak (diyorlar). Hakan Bey (anlaşmayı) biliyor olabilir. Ama Erdoğan’a 45 uçağın 90 motorun anlaşması, Amerika’yla yapılan anlaşmaya ilişkin doğru bilgi gitmediği…



Erdoğan bu 45 uçağın da hepsinin bizim envanterimize gireceklerin yerli ve milli motorlu olduğunu biliyor veya öyle bilgi verilmiş olabilir. O panikle savunma sanayi başkanı bence bir açıklama yaptı.



Hakan Fidan ne demişti?



Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, kısa süre önce yaptığı açıklamada, Türkiye’nin F-35 ve KAAN motorlarının ABD Kongresi’nde bekletildiğini ve lisanslarının durmuş durumda olduğunu belirtmişti. Fidan, motorlar gelmeden KAAN’ın seri üretimine başlanamayacağını ifade ederek, ABD ile yaşanan bu sınırlamaların Türkiye’yi farklı arayışlara iteceğini söylemişti.