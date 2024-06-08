Yine mülteci kampı katliamı: En az 80 ölü

İsrail'in 246 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 36 bin 801'e yükselirken, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin ortasındaki Nusayrat Mülteci Kampı ile çeşitli bölgelere düzenlediği saldırılarda en az 80 kişi öldü.



Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin orta bölgesine eş zamanlı şekilde yoğun saldırılar düzenledi. Filistin resmi ajansı WAFA'ya göre saldırılarda can kaybı 80'e çıktı.



Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise sağlık ekipleri, ambulans ve acil durum sisteminin Gazze'nin orta bölgesine düzenlenen saldırılarda yaralananların Aksa Şehitleri Hastanesi'ne nakledilmesine yönelik gelen çağrılara yanıt veremediği belirtildi.



Açıklamada İsrail'in, yakıt ve yedek parça girişini engellemesi ve 130 ambulansı hedef alıp onlarca ambulansın saldırı bölgelerine ulaşmasına izin vermemesi sonucu Gazze'de acil durum sisteminin kasten baltalandığı vurgulandı.



'4 ESİR SAĞ KURTARILDI'



Bu arada İsrail ordusu, 7 Ekim 2023'ten bu yana yoğun saldırı altında tuttuğu Gazze Şeridi'ndeki 4 İsrailli esirin canlı olarak kurtarıldığını bildirdi.



İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki çeşitli noktalara saldırılar düzenlendiği belirtildi. İki farklı bölgede toplam 4 İsrailli esirin canlı olarak kurtarıldığı ve "sağlık durumlarının iyi" olduğu ifade edildi.



Söz konusu İsrailli esirlerin Noa Argamani (25), Almog Meir Jan (21), Andrey Kozlov (27) ve Shlomi Ziv (40) olduğu kaydedildi.



Kurtarılan esirlerin 7 Ekim'deki Nova müzik festivalinde Hamas tarafından Gazze'ye kaçırılan İsraillilerden olduğu aktarıldı.



İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin orta bölgelerine kara, hava ve denizden yoğun şekilde saldırı başlatmıştı.