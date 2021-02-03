Yine olmadı... SpaceX'in ikinci denemesinde de fiyasko

Elon Musk’ın şirketi, önceki testin başarısız sona ermesinden iki ay sonra Starship prototipini, Teksas'ın güneydoğusundan fırlattı.







Tam ölçekli paslanmaz çelik roket, bir öncekinden biraz daha düşük olan 10 kilometre yüksekliğe ulaştı. Ancak 50 metrelik Starship, yan yattı ve alçalmaya başladı. İniş için zamanında kendini düzeltmeyi başaramadı ve yere çarparak infilak etti.





SpaceX fırlatma yorumcusu John Insprucker, "Hatırlatırım, bu bir test uçuşu. Bu iniş üzerinde biraz çalışmalıyız." dedi.





Starship, 6.5 dakika süren test sonunda Teksas, Boca Chica'daki fırlatma sahasının yakınında durdu.





SpaceX, geçen hafta Starship denemesini yapmak istedi ancak Federal Havacılık İdaresi'nden gerekli onayı alamadı. Bir FAA sözcüsü, SpaceX'in 9 Aralık uçuşu için güvenlik düzenlemelerine uymadığını ve fırlatma operasyonlarına devam etmeden önce düzeltici önlem alması gerektiğini söyledi. FAA'ya göre Salı günkü uçuş tüm güvenlik kriterlerini karşıladı.





SpaceX'in kurucusu Elon Musk, altı sene gibi bir sürede Mars'a insan taşımayı hedefliyor.





Uzaya ilk sivil uçuş bu yıl yapılacak





SpaceX, uzaya ilk sivil uçuş görevi olan "Inspiration 4"ün bu yılın son çeyreğinde gerçekleştirilmesinin planlandığını duyurdu.





Şirketten yapılan açıklamada, uçuşun Florida’daki Kennedy Uzay İstasyonu'ndan gerçekleştirileceği belirtilerek, Shift4 Payments şirketinin Üst Yöneticisi Jared Isaacman ve seçilecek 3 kişinin "Crew Dragon" uzay mekiğiyle uzaya gönderileceği bildirildi.





Açıklamada, uzaya gidecek diğer 3 kişinin isimlerinin gelecek haftalarda duyurulacağı kaydedilerek, "Inspiration 4" görevine katılacaklara SpaceX tarafından ticari astronot eğitimi verileceği belirtildi.





"Inspiration 4" görevinin resmi internet sayfasından paylaşılan bilgilerde de söz konusu uçuştaki 4 koltuğun liderlik, umut, cömertlik ve refahı temsil ettiği bildirildi.





Uçuşun Jared Isaacman tarafından yönetileceği, uçuşla St. Jude Çocuk Araştırma Hastanesi'ne destek sağlanacağı kaydedildi.