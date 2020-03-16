Samanyolu Haber /Gündem / Yine ortadan kayboldu /16 Mart 2020 19:17

Yine ortadan kayboldu

Koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'de resmi açıklamaya göre 18 kişide virüse rastlandı. Virüs tüm dünyayı etkiledi. Dünya liderleri de virüsten etkilenenler arasında.

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Kanada ve İspanya başbakanları, eşlerinin korona testlerinin pozitif çıkması sonrası karantina altında tutuluyor. Siyasetçileri de vuran koronavirüs salgını sürerken Türkiye'de halk arasında bir panik durumu yaşanıyor.

Türk Tabipler Birliği Başkanı, açıklanan vakadan çok daha fazla sayıda korona vakası olduğu yönünde duyum aldıklarını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise sessizliğini koruyor. Erdoğan, kameralar karşısına dahi çıkmıyor.Bu durum sosyal medyanın da diline düştü. Sosyal medyada 'Erdoğan nerede?' sorusu soruluyor.

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