Yine ortadan kayboldu

Kanada ve İspanya başbakanları, eşlerinin korona testlerinin pozitif çıkması sonrası karantina altında tutuluyor. Siyasetçileri de vuran koronavirüs salgını sürerken Türkiye'de halk arasında bir panik durumu yaşanıyor.







Türk Tabipler Birliği Başkanı, açıklanan vakadan çok daha fazla sayıda korona vakası olduğu yönünde duyum aldıklarını açıkladı.





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise sessizliğini koruyor. Erdoğan, kameralar karşısına dahi çıkmıyor.Bu durum sosyal medyanın da diline düştü. Sosyal medyada 'Erdoğan nerede?' sorusu soruluyor.



