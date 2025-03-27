Yine otel yangını yine ölüm!

Bolu Kartal Kaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de meydana gelen facia hafızalardaki yerini korurken korkutan bir haber de Bursa'dan geldi.





BİNAYI ALEVLER SARDI

Uludağ 1. Oteller Bölgesi’nde faaliyet gösteren Kervansaray Otel’de saat 06.00 sıralarında yangın çıktı. Restoran bölümünde başlayan yangın, kısa sürede tüm katlara yayıldı.





Gerçek Gündem'de yer alan habere göre kot farkı nedeniyle ön cephesi 8, arka cephesi ise 6 katlı olan oteli alevler sararken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.





Yangın 1,5 saat sonra kontrol altına alınabildi.





İKİ CAN KAYBI

Bursa Valiliği, hayatını kaybedenlerin sayısının 2 olduğunu açıkladı.





Yangında içeride bulunan 3 kişi dumandan etkilendi. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan bu kişilerin durumunun ağır olduğu bildirildi.





BABA-OĞULDAN ACI HABER

Hayatını kaybedenlerin Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı, eski milli kayakçı Yahya Usta (57) ile oğlu milli kayakçı Berkin Usta (25) olduğu öğrenildi.





KAPATILMIŞ!

Kervansaray Otel'in eksikleri olduğu için Bursa Valiliği tarafından kapatıldığı öğrenildi. Bursa Valisi Erol Ayyıldız, otele konaklayan tatilci olmadığını açıkladı.





Yangın esnasında 13 işçinin otelde olduğu bildirildi.





SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, yangınla ilgili bir başsavcı vekili ve iki savcı görevlendirildiğini açıkladı.





Başsavcılık'tan yapılan açıklama şu şekilde:





"Basın yayın kuruluşlarında yer alan ’Bursa Uludağ’da Kapatılan Otelde Yangın’ haberine konu olayla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca başlatılan soruşturma kapsamında; 27.03.2025 tarihinde Uludağ Milli Parkında bulunan konaklama tesisinde meydana gelen yangında personel olduğu değerlendirilen 1 vatandaşımızın olay yerinde, 1 vatandaşımızın ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği ve 1 vatandaşımızın yaralandığı olayla ilgili olarak; Olay yerinde, 1 Cumhuriyet Başsavcı Vekili ve 2 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildiği, bilirkişi marifetiyle yangının çıkış sebebi ve sorumluların tespiti için incelemelerin devam ettiği, Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü, soruşturmanın safahatı ve sonucu hakkında bilgi verileceği hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur."





OTELDEN İLK AÇIKLAMA

Kervansaray Otel yönetimi yazılı basın açıklamasında bulundu. Açıklama şöyle:





"Bursa Uludağ’daki kapalı olan Kervansaray Otel’imizin arka tarafında, dışarıda bir veranda alanında gece saatlerinde sebebi henüz bilinmeyen şekilde başlayarak otelimize sıçrayan bir yangın çıkmıştır ve kısa sürede itfaiye tarafından kontrol altına alınmıştır. 17 Mart’ta Jandarma’ya bilgi verilerek kapatılan otelimizde meydana gelen yangın ile ilgili resmi makamlarla her türlü bilgi ve iletişim sağlanmaya çalışılmaktadır. Detaylıca kamuoyu en hızlı şekilde bilgilendirilmeye devam edilecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız."





Kervansaray Otel'in yangından önceki halinin görüntüsü de ortaya çıktı.