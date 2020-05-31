Samanyolu Haber /Gündem / Yine polis şiddeti! /31 Mayıs 2020 17:41

Yine polis şiddeti!

Polis ve bekçi şiddeti görüntülerine bir yenisi de İstanbul Eyüp'ten eklendi.

Yine polis şiddeti!

İstanbul'un Eyüp ilçesinde ikamet ettiği sitenin önüne çıkan genç polis tarafından darp edilmesinin akabinde gözaltına alındı. 

Yeni tip Koronavirüs salgınında karantina günlerinde artan polis ve bekçi şiddeti görüntülerine bir yenisi de İstanbul Eyüp'ten eklendi. 

Yaşadığı sitenin kapısının önüne çıkan genç polis tarafından darp edildi. Görüntüleri sosyal medyada paylaşan Eyüp Dayanışma Ağı, görüntülere "Eyüp / Göktürk Mahallesi’nde Cumhuriyet Caddesi’nde bir kişi oturduğu sitenin kapısına çıktığı için sivil polisler tarafından yere yatırılıp üstüne basılarak gözaltına alındı. Sokağa çıkma yasakları evinin önündeki insanlara yönelik polis şiddetini meşrulaştırmaz!" notunu düştü.
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