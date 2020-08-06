Saray müteahhiti Kanal İstanbul'da

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükûmetinin yandaş işadamlarını ihya düzenine çevirdiği "yap-işlet-devret (YİD)" yöntemiyle inşâ edilecek yollar incelendiğinde Kanal İstanbul etrafından inşâ edilecek Yenişehir'in yolları olduğu ortaya çıktı.





"1.157 odalı sarayın müteahhiti" diye bilinen ve yönetim kurulu başkanlığı koltuğunda Erman Ilıcak'ın oturduğu Rönesans Grup, Kuzey Marmara Otoyolu’nun Nakkaş-Başakşehir kesimi ihalesini kazandı.





VATANDAŞ YENİŞEHİRE GİRMEK İÇİN PARA ÖDEYECEK





İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) meclis üyesi Nadir Ataman, “YİD modeli ile ihale edilen yol ihalesi ile görüldü ki Kanal İstanbul Yenişehri görmek için bile vatandaş para ödeyecek.” dedi.







Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü, “Kuzey Marmara Otoyolu (3'üncü Boğaz köprüsü dahil) Projesi Nakkaş-Başakşehir (bağlantı yolları dahil) Kesimi” YİD Modeli ile yapılması ihalesinin 21 Mayıs’ta yapılacağını duyurmuştu, ancak ihale daha sonra 30 Haziran’a ertelenmişti.





AKP lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a en yakın işadamlarından biri olan Erman Ilıcak (sağda), aldığı 10 milyarlarca liralık ihaleler sebebiyle "Saray müteahhiti" diye biliniyor.

30 Haziran’da yapılan ihaleye Rönesans Grubu ve Cengiz İnşaatı’ın teklif verdiği ifade edilmişti. İhaleye Rönesans Grup’u 8 milyar 393 milyon 65 bin 100 TL teklif verirken, Cengiz İnşaat'ın 9 milyar 295 milyon 812 bin 790 TL teklif verdiği kaydedilmişti.





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İhaleyi Rönesans Grup’unun kazandığı belirtildi. İhalede tartışmalı proje Kanal İstanbul kapsamında inşâ edilecek olan Yenişehir yollarının da bulunduğu öğrenildi.





İhalenin akabinde proje YİD kapsamında yapılacak, işletilecek ve işletme süresi sonunda da devlete devredilecek.





Cumhuriyet'in haberine göre proje tamamlandığında, söz konusu yolu ya da hattı kullanmak isteyen taşıtlar ilan edilecek geçiş bedelini ödeyecek.





İhale kapsamındaki yolları inceleyen İBB meclis üyesi Nadir Ataman, “Pandemi döneminde tarihi köprülerin ihalesinden sonra şimdi de projenin yolları ihale edildi. İlgili ihale edilen yollar incelendiğinde yolların Kanal İstanbul ‘Yenişehir’in yolları da olduğu görülüyor. Kanal İstanbul inanılmaz bir hız ve acele ile ilerliyor. Ne pandemi dinliyor ne de kriz. ” diye konuştu.



