Samanyolu Haber /Dünya / Yine Solingen yine kundaklama: 4 Türk hayatını kaybetti /27 Mart 2024 20:42

Yine Solingen yine kundaklama: 4 Türk hayatını kaybetti

Almanya Solingen’de yine Türklerin yaşadığı bina yakıldı. Irkçıların 1993’te 5 Türk’ü yakarak öldürdüğü kentte, bu kez de 4 Türk yangın kurbanı oldu. Savcılık yangının kundaklama olduğunu açıkladı.

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Sözcü'den Ali Gülen'in haberine göre Almanya’nın Solingen Kenti’nde yaşanan yeni yangın faciası da kundaklama çıktı. 29 Mayıs 1993’te ırkçıların ateşe verdiği evde Gürsün İnce (28), Hatice Genç (18), Hülya Genç (9), Saime Genç (5) ve Gülistan Öztürk (12) yanarak yaşamlarını yitirmişti.

Gece yarısı yaşanan o yangının ardından bu kez 25 Mart 2024'te yine Solingen’de yangın faciası yaşandı. Yangında 28, 29 yaşlarındaki iki genç ile biri 3 yaşında diğeri de 5 aylık iki Türk çocuk can verdi.



MERDİVENLER YANDI, KAÇAMADILAR

Yanan evden kaçmaya çalışırken can verenlerin Bulgaristan vatandaşı ama Türk kökenli olduğu açıklanmıştı. Olayı soruşturan savcı Heribert Kaune-Gebhardt, "Deliller, kurbanların yangından kaçmak isterken merdiven boşluğunda can verdiğini gösteriyor” dedi.

Gece saat 02.30 sıralarında başlatılan yangında Türkler’in de bulunduğu 9’u ağır 21 kişi yaralandı. Yanan evin eski sahibinin Türk olduğu ve daha sonra bir Polonyalı’ya satıldığı öğrenildi. Yaralanan bir çoğunun da pencerelerden atladığı ve durumunun ağır olduğu belirlendi.



DAHA ÖNCE DE YAKILMAK İSTENMİŞ

Yapılan incelemede, ahşap merdiven boşluğuna yanıcı madde atıldığı ve yangının hızla bütün binayı sardığı belirlendi. Bu olaydan bir kaç gün önce de, koridordaki bir bebek arabasının ateşe verildiği belirlendi.

Yangını kimin çıkardığı ise henüz kesinleşmedi. Polis, şüphelileri görenlerin ya da olayla ilgili bilgisi olanların kendilerine başvurmalarını istedi.
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