Yine Trump'un adamı, yine tehdit!..

Senato’da yapılan Sağlık Komisyonu oturumunda Fauci, eski Başkan Donald Trump’ın destekçilerinden Kentucky Senatörü Rand Paul ile tartışmaya girdi.



Fauci, Paul’un ABD’de 800 bin kişinin ölümüne neden olan halk sağlığı kriziyle mücadele yerine yanlış bilgilerle kendisine saldırmaya odaklandığını söyledi.



Paul’un internet sitesinde Fauci’nin maske takılmasından virüsün bulaşıcılığına kadar her konuda yalan söylediği iddia ediliyor. Salı günü Senato oturumunda Paul, Fauci’yi kendisiyle hemfikir olmayan bilimadamlarını karalamakla suçladı. Fauci ise Paul’un gerçeği çarpıttığını söyledi.



Fauci, Paul’un suçlamalarının dikkatleri pandemiyi kontrol etme çabalarından uzaklaştırdığını ve Paul’un bunu siyasi nedenlerle yaptığını söyledi.



Dezenformasyon tehditleri tetikliyor



Fauci bazı muhafazakarların sert eleştirileriyle karşılaşırken aşı ve maske önlemlerine karşı çıkan kesimlerden ölüm tehditleri alıyor. Fauci bu tür tehditleri dezenformasyonun tetiklediğini söyledi.



Fauci, Paul için “Beni aniden tamamen yanlış şeylerle suçladığında ne oluyor? Bu dışarıdaki en çılgınları kışkırtıyor ve hayatımın, ailemin ve çocuklarımın tehdit edilmesine neden oluyor” dedi.



Fauci, California’dan başkent Washington D.C.’ye kendisini öldürmek için gittiği iddia edilen bir kişinin 21 Aralık’ta Iowa eyaletinde tutuklandığını söyledi.



Senatör Rand Paul, Fauci’nin kendisine kişisel olarak saldırdığını belirterek kimsenin Fauci’ye bir zarar gelmesini arzu etmediğini belirtti.



Fauci geçen ay muhafazakar haber kanalı Fox News sunucularından Jesse Watters’ın kendisini eleştirdiği sırada “öldürücü vuruş” sözünü kullandığı gerekçesiyle sunucunun görevine son verilmesini talep etmişti.