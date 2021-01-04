Samanyolu Haber /Gündem / Yine yandaş rezaleti: Hocam 30 saniyede adamı pozitiften negatife çeviriyor /04 Ocak 2021 13:17

Yine yandaş rezaleti: Hocam 30 saniyede adamı pozitiften negatife çeviriyor

Her konuda fikri olanların yandaş ekranlarda her akşam yaptıkları konuşma artık ilginç bir boyuta vardı.

"Hocam 30 saniyede adamı pozitiften negatife çeviriyor"

SONAR Araştırma şirketinin sahibi Hakan Bayrakçı, Koronavirüsü 30 saniyede tedavi eden bir ilaç geliştirildiğini, ilacı kullanan 8 hastanın 30 saniyede iyileştiğine şahit olduğunu söyledi. İlacın Türkiye'de üretileceğini iddia eden Bayrakçı, "Ben tanık olduğum için bu kadar emin konuşuyorum. Sayın Bakan'ın ifadesine göre bir kaç ay içerisinde her şeyi çok çabuk hallederiz diyor. Ve ilacı bütün dünyanın hizmetine sunacağız" dedi. 

Siyasetten ekonomiye, dış politikadan koronavirüse kadar her konuda fikri olanların sık sık ekranları doldurduğu CNN Türk'te Bayrakçı, ilacı bulan kişiyi tanıdığını, yurt dışından bir isim olduğunu ve kendi ülkesinde yaptığı deneylerde de başarılı olduğunu söyleyerek  "Bu kişinin Türkiye'ye gelişi yoktu hemen kaldırıldı. Önümüzdeki hafta gelecek" diye konuştu.

Bayrakçı, "Ayaktaki hastanın testini 30 saniyede pozitiften negatife çeviriyor. Entübe yatan hastayı da ertesi gün ayağa kaldırıyor" dedi.

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"Hocam 30 saniyede adamı pozitiften negatife çeviriyor"

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