Samanyolu Haber /Sağlık / "Yine yanlış yönetiyorlar, sağlıkçıları da tehlikeye attılar" /14 Ağustos 2020 09:56

"Yine yanlış yönetiyorlar, sağlıkçıları da tehlikeye attılar"

İstanbul Tabip Odası Başkanı, İç Hastalıkları ve Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Pınar Saip, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının yanlış yönetildiğini belirtti.

SHABER3.COM

Saip, “Ülkemizde salgının 1. dalgası devam etmekte. 1 Haziran'da kontrolsüz açılım sonrası Sağlık Bakanlığı tarafından bildirilen günlük yeni vaka sayıları 750'lerden 1500'lere çıktı. Salgın daha çok ekonomik kaygılarla ve başarılıyız algısı yaratılarak şeffaf olmayan şekilde yönetilmekte. AVM'lerin açılması, Ayasofya'nın açılışına kalabalık katılımın özendirilmesi, milyonlarca öğrencinin sınavlara girmesi halkta rehavet havası oluşturdu” dedi.

"Sağlıkçılara test yapılmıyor"

Sözcü gazetesinden Yüksel Şengül'ün haberine göre, salgında ön safhada çalışan sağlıkçılara test yapılmadığını belirten Prof. Dr. Saip, “En büyük risk grubunu oluşturmalarına rağmen sağlıkçılara test yapılmıyor. Ayrıca, özel hastanelere 1 Nisan'dan itibaren verilen Korona paketinin 29 Haziran'da devreden çıkarılmasıyla sorun büyümekte” diye konuştu. 

Prof. Dr. Pınar Saip, “Salgın sürecinde birçok doktor hayatını kaybetti. Cemil Taşçıoğlu, Feriha Öz, Murat Dilmener hocalarımızın isimlerinin hastanelere verilmesi ve balkon alkışları dışında bir ilgi göremedik. Görev yaparken bulaş olan sağlık çalışanları meslek hastalığı veya iş kazası olarak tanımlanması konusunda bile zorluklar çıkarılıyor. Bugüne kadar kaç sağlıkçının hastalandığını bilmiyoruz” ifadesini kullandı. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber "Yine yanlış yönetiyorlar, sağlıkçıları da tehlikeye... Sonraki Haber >>

Bakan pes dedirtti: Dolar BMW, Mercedes'e binenin derdi, vatandaşın böyle derdi yok

Bakan pes dedirtti: Dolar BMW, Mercedes'e binenin derdi, vatandaşın böyle derdi yok

Disney stüdyolarına yıldırım düşme anı kamerada

Disney stüdyolarına yıldırım düşme anı kamerada

Oyuncunun videoda anlattığı doğru çıktı: Şimdi de saç dökülmesi

Oyuncunun videoda anlattığı doğru çıktı: Şimdi de saç dökülmesi

Bu görüntülere pes! Galata Kulesi'ni yıkarak mı restore ediyorlar?

Bu görüntülere pes! Galata Kulesi'ni yıkarak mı restore ediyorlar?

İngiltere’de futbolcu hakeme saldırdı!

İngiltere’de futbolcu hakeme saldırdı!

8 yaşındaki engelli çocuğa ters kelepçeyle gözaltı

8 yaşındaki engelli çocuğa ters kelepçeyle gözaltı

Akrobasi uçağı yere çakıldı

Akrobasi uçağı yere çakıldı

İşte KHK Mağduru Başkomiser'in yaşadıkları

İşte KHK Mağduru Başkomiser'in yaşadıkları

Aniden çıkan hortum turistleri şaşırttı

Aniden çıkan hortum turistleri şaşırttı

Kameralara takılan ilginç kaza

Kameralara takılan ilginç kaza
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:02:07