Yine yüreklere su serpti!

Fransız karikatür dergisi Charlie Hebdo'nun 1,7 milyar Müslümanın peygamberi Hazreti Muhammed'in (sas) karikatürlerini yayımlama hakkı olup olmadığına dair soruyu cevaplayan Kanada Başbakanı Justin Trudeau, "Sözlerimizin, eylemlerimizin başkaları üzerindeki etkisinin farkında olmalıyız." dedi.







İfade özgürlüğünü her zaman savunacaklarının altını çizen Kanada Başbakanı, "Ancak ifade özgürlüğü sınırsız değildir ve başkalarına saygılı davranmak, toplumu ve gezegeni paylaştığımız kişilere keyfi olarak veya gereksiz yere zarar vermemek görevimizdir." şeklinde konuştu.





"SÖZLERİMİZİN BAŞKALARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN FARKINDA OLMALIYIZ"





"Sözlerimizin, eylemlerimizin başkaları üzerindeki etkisinin farkında olmalıyız." diyen Trudeau, "Bizimki gibi çoğulcu, çeşitli ve saygılı bir toplumda sözlerimizin ve eylemlerimizin başkaları, özellikle ayrımcılığa maruz kalan topluluklar ve gruplar üzerindeki etkisinin farkında olmak görevimiz." ifadelerini kullandı.





"BU SALDIRIYI GERÇEKLEŞTİREN TERÖRİSTLER, İSLÂM'I TEMSİL ETMİYOR"





Trudeau, Fransa'nın Nice kentinde kilisedeki bıçaklı saldırıyla ilgili, "Bu saldırıları gerçekleştiren suçlular, teröristler, soğukkanlı katiller, İslâm'ı temsil etmiyor." demişti.





Fransa'da Hazreti Muhammed'e (sas) hakaret içerikli karikatürleri derste öğrencilerine gösteren bir öğretmenin başının kesilerek öldürülmesi üzerine Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa'da dinlerin eleştirilmesi ve karikatürlerin bir hak olduğunu savunarak, bunları yayımlamaktan vazgeçmeyeceklerini söylemişti.





Fransız liderinin bu açıklamaları İslâm dünyasının tepki ve protestolarıyla karşılandı, gerginlik ülkeler arası diplomatik krize yol açtı.





Katar, Kuveyt, Cezayir, Sudan, Filistin ve Fas'ın yanı sıra birçok ülkede Fransız ürünleri boykot edilmeye başlanmasının yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sakın Fransız markalara asla iltifat etmeyin, bunları sakın almayın." diyerek boykot çağrısında bulunmuştu.