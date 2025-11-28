Yine zehirlenme denetim yok: Ankara'da 154 kişi zehirlendi 4'ü komada

Ankara’da yedikleri tavuk dönerin ardından gıda zehirlenmesi şüphesiyle 154 kişi hastaneye kaldırıldı. Dördünün tedavisi yoğun bakımda devam ediyor.



Bugün Etimesgut, Sincan ve Yenimahalle ilçelerindeki inşaat şantiyelerinden ve bazı ikamet adreslerinden bulantı ve kusma şikayetleri nedeniyle 112 Acil’e çok sayıda arama geldi.



Bazı kişiler ambulanslarla hastaneye sevk edilirken bazıları kendi imkanlarıyla sağlık kuruluşlarına gitti.



154 kişi Ankara genelinde çeşitli hastanelere müracaat etti. Şu ana kadar sekizi taburcu edildi, 142’sinin acil servislerde, dördü yoğun bakımda takip ediliyor.



Bölgeye gönderilen ekiplerin ilk değerlendirmelerinde, vatandaşların bir yemek şirketince temin edilen tavuk döner menüsünü tükettikleri ve mevcut bulguların gıda zehirlenmesiyle uyumlu olduğu tespit edildi.