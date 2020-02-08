Samanyolu Haber /Gündem / Yiyecek ekmekleri yoktu /08 Şubat 2020 21:21

Yiyecek ekmekleri yoktu

Aylardır iş bulamadığı için Hatay Valiliği önünde kendini ateşe veren Adem Yarıcı geride gözü yaşlı üç çocuk bıraktı.

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Hatay Valiliği’nin önünde “Çocuklarım aç, iş istiyorum anlamıyor musunuz!” dedikten sonra kendini yakarak hayatına son veren Adem Yarıcı’nın ölümü tüm Türkiye'yi derinden sarstı.

Boyacı olan 42 yaşındaki Yarıcı, 3 çocuğuna bakmaya çalışıyordu. 

İşsizliğe dayanamayan Yarıcı, Antakya'daki Hatay Valiliği binası önünde kendini yakarken, hastane yolunda hayatını kaybetti.

“BOYACIYDI İŞ BULAMIYORDU”

Antakya Saraykent’te oturan acılı anne Ayşe Yarıcı, şunları söyledi: "Oğlum çocuklarını bıraktı, gitti kendi kendini yaktı. Parasızlıktan, açlıktan çocuğum gitti, kendini yaktı. Paraları-pulları yoktu, yiyecek ekmekleri yoktu." 

Valilik önünde kendini ateşe veren ve bir anda alevler içinde kalan Adem Yarıcı'ya polisler yangın söndürme tüpleri ile müdahale etti.

Oğlunun boyacı olduğunu, ancak aylardır iş bulamadığını belirten Yarıcı, "3 çocuğu var. Onlara da biz bakacağız. Babası gitti, ben bakacağım. Bizlere yetkililer yardım etsin." dedi.

ABLASI SON KEZ GÖRDÜ: ÇAYINI İÇTİ, GİTTİ

Ablası Yıldız Ergüder ise şu ifadeleri kullandı: "Kardeşim iş bulamıyordu. En son ona 20 TL sigara parası verdim. ‘Kardeşim nereye gidiyorsun?’ dedim. Cevap vermedi. Çayını içti çıktı."

"Sonradan duyduk ki kendini yakmış." diyen Ergüder, "Hastaneye yetiştiremedik. Yolda ambulansta kalp krizinden ölmüş, yetiştiremedik." dedi.
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