YKS adayları için kritik karar

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına (MSÜ) müracaat edenler hakkında bir duyuru yaptı.





ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruda, YKS ve MSÜ'ye müracaat eden adayların atamalarının, ilgili sınava başvurularında birinci sırada tercih ettikleri sınav merkezlerine yapıldığı belirtildi.





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Duyuruda, "Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle atandıkları sınav merkezinin bulunduğu ilden farklı bir ilde ikamet etmek zorunda kalan ve bu sebeple sınav merkezi değişikliği yapmak isteyen adaylar, sınav merkezi değişiklik taleplerini dilekçe gibi yollarla daha önce ÖSYM'ye göndermiş olan adaylar dahil, sınav merkezi değişikliği taleplerini, değerlendirilmek üzere 29 Mayıs 09:00-23:59 saatleri arasında 'https://ais.osym.gov.tr' internet adresinden Başkanlığımıza iletebileceklerdir." bilgisi verildi.