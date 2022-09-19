Samanyolu Haber /Eğitim / YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı /19 Eylül 2022 22:15

YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı ek yerleştirme sonuçlarının ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden açıklandığu duyuruldu.

SHABER3.COM

diken.com.tr'de yer alan habere göre Yükseköğretim Kurumları Sınavı ek yerleştirme sonuçları ÖSYM’nin internet sitesinden açıklandı, yükseköğretim kurumlarındaki kontenjanın yüzde 99’u doldu.

ÖSYM’nin internet sitesindeki duyuruya göre 2022 YKS sonuçlarında, 2022-2023 öğretim yılı için adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarını TC kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin internet adresinden öğrenebilecek. Yerleştirme sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.
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