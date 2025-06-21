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YKS maratonu başladı: 2.5 milyon aday yarışta

2 milyon 560 bin 640 adayın başvurduğu YKS maratonu, bugün başladı. Her yaştan insanın gireceği sınavdaki gençlerin büyük bir kısmı, üniversiteye girmek için ter dökecek.

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T24'te yer alan habere göre Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), bugün (21 Haziran) saat 10.15’te yapılacak Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile başladı.

165 dakika sürecek olan TYT’yi, 22 Haziran Pazar günü sabah 10.15’te başlayacak 180 dakikalık Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve aynı gün saat 15.45’te yapılacak 120 dakikalık Yabancı Dil Testi (YDT) izleyecek.

TYT oturumu tüm adaylar için zorunlu olacak. Sayısal, sözel ve eşit ağırlık puan türleriyle lisans programlarına yerleşmek isteyen adaylar AYT’ye; dil puanıyla tercih yapacak adaylar ise YDT’ye girecek.

TYT’de Türkçe, Sosyal Bilimler, Temel Matematik ve Fen Bilimleri testleri yer alacak. AYT’de adaylara Türk dili ve edebiyatı-sosyal bilimler-1, sosyal bilimler-2, matematik ve fen bilimleri testlerinden oluşan kitapçık verilecek. YDT, İngilizce, Almanca, Fransızca, Arapça ve Rusça dillerinde uygulanacak.

813 bini son sınıf öğrencisi, 1 milyon 102 bini mezun

Bu yıl YKS’ye toplam 2 milyon 560 bin 640 aday başvurdu. AYT’ye 1 milyon 721 bin, YDT’ye ise 215 bin 447 aday katılacak. Adayların yaklaşık 813 bini son sınıf öğrencisi, 1 milyon 102 bini ise mezun durumda.

Bir ton kağıt

Sınavda toplam 4,5 milyon kitapçık basıldı ve yaklaşık 1 ton kâğıt kullanıldı. Üç oturumda 592 bin 272 kişi görev yapacak. TYT’de 333 bin, AYT’de 226 bin, YDT’de 32 bin görevli yer alacak. Güvenlik için 52 bin polis, 9 bin 598 dedektör, 93 bin 718 kamera kullanılacak. Evrakların taşınması için binlerce şehir içi ve şehirler arası araç görev yapacak.

Bunlara dikkat!

Adaylar, sınava giriş belgelerini ÖSYM’nin internet sitesinden edinecek ve sınava gelirken çıktısını yanlarında bulundurmak zorunda olacak. Belgesiz adaylar sınava alınmayacak.

Sınav binalarına cep telefonu, saat, çanta, anahtarlık, takı ve benzeri eşyalarla girmek yasak olacak. Toplu iğne, toka, ulaşım kartı ve kemer gibi basit nesneler ise serbest olacak.

Sonuçlar 28 Temmuz’da açıklanacak

Sınavın ilk dakikalarında ve son 15 dakikasında salondan çıkmak, tuvalet dâhil, yasak. Salondan çıkan aday tekrar içeri alınmayacak. Sınavın değerlendirmesinde yanlış cevapların dörtte biri doğru sayısından çıkarılacak. Sonuçlar 28 Temmuz’da açıklanacak.
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