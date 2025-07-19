YKS sonuçları açıklandı

2 milyon 560 bin 649 kişinin başvurduğu sınava 2 milyon 351 bin 641 aday katılmıştı.





Adaylar sonuçlara ‘https://ykssonuc.osym.gov.tr/‘ sitesi üzerinden erişilebiliyor.





Üniversite tercih işlemleri 30 Temmuz-11 Ağustos arasında yapılabilecek.





YKS Şampiyonları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Bayram Ali Ersoy, X’ten YKS’de dereceye giren adayları da açıkladı:





İptal edilen soru yok: Doğru cevap ortalamaları

Ersoy, 2025-YKS’de üç oturumda toplam 680 soru sorulduğunu ve iptal edilen sorunun olmadığını bildirdi.









ÖSYM başkanı doğru cevap sayısı ortalamasını ise şöyle paylaştı:





Türkçe (40 soru): 21,707

Sosyal bilimler (20 soru): 9,722

Temel matematik (40 soru): 6,648

Fen bilimleri (20 soru): 4,606’dir

AYT Matematik (40 soru): 6,859

AYT Fen Bilimleri Fizik (14 soru): 2,512

AYT Fen Bilimleri Kimya (13 soru): 1,846

AYT Fen Bilimleri Biyoloji (13 soru): 2,581

AYT Türk Dili ve Edebiyatı (24 soru): 6,38

AYT Tarih-1 (10 soru): 2,083

AYT Coğrafya-1 (6 soru): 1,313

AYT Sosyal Bilimler-2 Tarih-2 (11 soru): 1,266

AYT Sosyal Bilimler-2 Coğrafya-2 (11 soru): 2,472

Felsefe grubu (12 soru): 1,709

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi/ek felsefe grubu (6 soru): 1,377 olmuştur

Almanca: 41,484

Arapça: 30,858

Fransızca: 44,557

İngilizce: 34,743

Rusça: 51,472