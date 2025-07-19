YKS sonuçları açıklandı

2 milyon 560 bin 649 kişinin başvurduğu sınava 2 milyon 351 bin 641 aday katılmıştı.
Adaylar sonuçlara ‘https://ykssonuc.osym.gov.tr/‘ sitesi üzerinden erişilebiliyor.
Üniversite tercih işlemleri 30 Temmuz-11 Ağustos arasında yapılabilecek.
YKS Şampiyonları açıklandı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Bayram Ali Ersoy, X’ten YKS’de dereceye giren adayları da açıkladı:
İptal edilen soru yok: Doğru cevap ortalamaları
Ersoy, 2025-YKS’de üç oturumda toplam 680 soru sorulduğunu ve iptal edilen sorunun olmadığını bildirdi.
ÖSYM başkanı doğru cevap sayısı ortalamasını ise şöyle paylaştı:
Türkçe (40 soru): 21,707
Sosyal bilimler (20 soru): 9,722
Temel matematik (40 soru): 6,648
Fen bilimleri (20 soru): 4,606’dir
AYT Matematik (40 soru): 6,859
AYT Fen Bilimleri Fizik (14 soru): 2,512
AYT Fen Bilimleri Kimya (13 soru): 1,846
AYT Fen Bilimleri Biyoloji (13 soru): 2,581
AYT Türk Dili ve Edebiyatı (24 soru): 6,38
AYT Tarih-1 (10 soru): 2,083
AYT Coğrafya-1 (6 soru): 1,313
AYT Sosyal Bilimler-2 Tarih-2 (11 soru): 1,266
AYT Sosyal Bilimler-2 Coğrafya-2 (11 soru): 2,472
Felsefe grubu (12 soru): 1,709
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi/ek felsefe grubu (6 soru): 1,377 olmuştur
Almanca: 41,484
Arapça: 30,858
Fransızca: 44,557
İngilizce: 34,743
Rusça: 51,472