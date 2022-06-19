Samanyolu Haber /Eğitim / YKS soruları ve cevap anahtarları erişime açıldı /19 Haziran 2022 19:55

YKS soruları ve cevap anahtarları erişime açıldı

Çok sayıda öğrencinin üniversiteye girebilmek için ter döktüğü Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) soruları ve cevap anahtarlarının erişime açıldığı aktarıldı.

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Evrensel'de yer alan habere göre Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) üçüncü ve son oturumu bugün 15.45'te başlayan Yabancı Dil Testi'nin (YDT) tamamlanması ile tüm oturumlar tamamlanmış oldu. YKS soruları ve cevap anahtarları ise ÖSYM'nin sitesinde erişime açıldı.

Üniversite adayları, YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'ni (TYT) dün, ikinci oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile üçüncü ve son oturum Yabancı Dil Testi (YDT) sorularını bugün yanıtladı.

Son oturum olan ve saat 15.45'te başlayan YDT, 120 dakika sürdü.

Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılan sınavda toplam 80 soru yer aldı.

Nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında vatandaşlık numarası, fotoğraf bulunmayan adaylar için il/ilçe nüfus müdürlükleri bugün de açık bulunduruldu.
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