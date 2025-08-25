Samanyolu Haber /Gündem / YKS tercih sonuçları açıklandı: Kontenjanların yüzde 99'u doldu /25 Ağustos 2025 12:46

YKS tercih sonuçları açıklandı: Kontenjanların yüzde 99'u doldu

YKS 2025 tercih yerleştirme sonuçları açıklandı. Bir programa yerleşen adaylar üniversitelerine 1-5 Eylül tarihlerinde kayıt yaptırabilecek. Devlet üniversitelerinde kontenjanların yüzde 99'unun dolduğu belirtildi.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS), tercih yerleştirme sonuçları açıklandı. Konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, "Kıymetli adaylarımız, 2025 YKS yerleştirme sonuçları belli oldu... Sonuçların sizler, aileleriniz ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyor, her birinize ayrı ayrı üstün başarılar temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Üniversite kayıtları ne zaman?
DW Türkçe'nin haberine göre adaylar, tercih ettikleri bir bölüme yerleşip yerleşemediklerini ÖSYM'nin internet sayfasından görüntüleyebilecek.

Ersoy, üniversite kayıtlarının 1-5 Eylül tarihlerinde gerçekleştirileceği bilgisini de verdi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar ise YKS-2025 sonuçlarına dair yaptığı açıklamada, devlet üniversitelerinde toplam kontenjanların yüzde 99'unun, ön lisans programlarında ise kontenjanın tamamının dolduğunu belirtti.

Hangi bölümlerde kontenjanlar doldu?
Özvar, "Devlet üniversitelerinde toplam kontenjanların yüzde 99'u, ön lisans kontenjanlarının ise tamamı doldu. Devlet üniversitelerinin başarı sırası barajı olan Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık ve Hukuk programlarının tamamı doldu. Mühendislik programlarında doluluk oranı yüzde 97'yi aşarken, öğretmenlik programlarında yüzde 95 olarak gerçekleşti" dedi.

Erol Özvar; yapay zekâya, yeşil dönüşüme, sağlık ve tarımda dijital teknolojilere dayalı yeni programlara da ilginin yüksek olduğunu belirterek, "3'ü lisans, 24'ü ön lisans olmak üzere bu yıl ilk kez açtığımız 27 programda tek bir kontenjan bile boş kalmadı" açıklamasını yaptı.
