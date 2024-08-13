Samanyolu Haber /Gündem / YKS yerleştirme sonuçları açıklandı /13 Ağustos 2024 11:10

YKS yerleştirme sonuçları açıklandı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı yerleştirme sonuçları açıklandı. Adaylar, sonuçlara ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşabilecek.

SHABER3.COM

2024-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları açıklandı.

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 2024-YKS sonuçlarına göre adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, 2024-YKS yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilecek. Ayrıca adaylara Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.

KAYIT İŞLEMLERİ 19-23 AĞUSTOS TARİHLERİ ARASINDA

2024-YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 19 Ağustos-23 Ağustos, elektronik kayıtlar ise 19 Ağustos-21 Ağustos arasında yapılabilecek.

Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekiyor. Elektronik kayıt yapan adaylar ise üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacak.
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