Samanyolu Haber /Gündem / YKS'de yapay zekalı kopya: 1 kişi tutuklandı /10 Haziran 2024 15:38

YKS'de yapay zekalı kopya: 1 kişi tutuklandı

Isparta'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT) elektronik düzenekle birlikte yapay zeka kullanarak kopya çeken kişi yakalandı. Şüphelinin düzeneği ayakkabısının astarına yerleştirdiği tespit edildi. Şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

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Isparta'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT) elektronik düzenekle birlikte yapay zeka kullanarak kopya çeken kişi tutuklandı.

BirGün'den aktarılan habere göre; İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 8 Haziran'da gerçekleştirilen TYT'ye katılan M.E.E.'nin hareketlerinden şüphelendi.

Polis, sınav esnasında salondan çıkarıldıkları M.E.E.'nin ayakkabısının iç astarında kopya düzenekleri olduğunu tespit etti.

Sınavda kopya çektiği belirlenen M.E.E.'nin yapılan üst aramasında router denilen ve internet bağlantısı sağlayan cihaz, kredi kartı görünümünde cep telefonu, düğme görünümü verilmiş kamera ve kulaklık ele geçirildi.

2 KİŞİ YAKALANDI

Şüphelinin router cihazıyla internet bağlantısı sağladığı, düğme görünümü verilmiş kameraya soruyu okutup yapay zekaya gönderdiği, yapay zekanın da sorunun çözümünü yapıp cevabı kredi kartı görünümündeki cep telefonu vasıtasıyla şüpheliye kulaklıkla ilettiği tespit edildi.

"6114 sayılı Ölçme ve Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmet Kanununa muhalefet" suçu kapsamında M.E.E. gözaltına alınırken, kendisine yardım ettiği belirlenen A.B. de yakalandı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.E.E. tutuklandı, A.B. serbest bırakıldı.

ASTARI YIRTIP İÇERİSİNE YERLEŞTİRMİŞ

Şüphelinin sınav öncesi ayakkabısının astarını yırtarak elektronik düzeneği buraya yerleştirdiği, sınav salonuna girişteki kontrollerden bu şekilde geçtiği, içeri girdikten sonra da tuvalete giderek ayakkabısından çıkardığı düzeneği üzerine yerleştirdiği, kulağına da kulaklık taktığı tespit edildi.
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